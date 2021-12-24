瘋電影／王者理查　足夠的人品才能承擔名利帶來的考驗

文／賴賴

瘋言瘋語：

感謝這部電影，這才認識了這位擁有四面奧運金牌的草地女皇大威廉絲，而她謙卑有禮的氣質，使得人們對於貧民窟出身的她產生了更大的好奇心，而這皆來自於父親理查龜毛細心的人格教育，電影非常好看，五顆星推薦的好作品。

特別激賞威爾史密斯的演技，完完全全跳脫他帥氣偶像一線男主角的形象，在觀影過程中幾乎忘記威爾史密斯，而是這位嚴父上身的機車老爸，好多時候都很想罵他，終究是吃得苦中苦，方為人上人，有過這麼難搞的老爸，草地女皇絕對可以在社交圈逆來順受，發光發熱，內涵深厚的好作品，每個具備價值的父母，都有著一個真愛孩子的心意。



片 名：王者理查

英文片名：King Richard

類 型：劇情

上映日期：2021-11-18

片 長：02時24分

導 演：雷納爾多馬庫斯格林(Reinaldo Marcus Green)

演 員：威爾史密斯(Will Smith) 、 強柏恩瑟(Jon Bernthal)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

華納兄弟影業的新片《王者理查》改編自啟發全世界的真實故事，敘述理查威廉斯的心路歷程。這位意志堅定的父親一手培養出兩位有史以來最有天賦的運動員，她們最後永久改變了網壇歷史。本片由曾兩度榮獲奧斯卡金像獎提名的威爾史密斯（《威爾史密斯之叱吒風雲》、《當幸福來敲門》、《絕地戰警FOR LIFE》）扮演理查，並由雷納爾多馬庫斯格林執導（《終極正義》）。



理查對未來抱著明確的目標，打破傳統並訂定計畫，要將大小威廉斯姐妹（維納斯和瑟琳娜威廉斯）帶離加州康普頓黑人貧民區的街頭，站上世界舞台，成為叱吒網壇的傳奇人物。這部激勵人心的電影將展現出家庭的力量，再加上毅力和堅定不移的信念，就可以實現不可能，甚至影響全世界。

▲他們雖然不富裕，卻家庭凝聚力超強。

▲找對教練也是運動員最大的福氣。

▲姊妹倆在奧運所向披靡。



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