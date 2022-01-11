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年輕人穿單薄衣物元旦衝武嶺　母急求救！警找到發抖失溫的他

▲男子寒夜受困武嶺，警方獲其母報案迅即救護。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

▲男子寒夜受困武嶺，警方獲其母報案迅即救護（下同）。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

未滿20歲的盧姓青年於新年元旦當天獨自騎車至合歡山武嶺出遊，卻高估高山氣溫、未穿足夠衣物禦寒，在零下1度低溫環境中險些失溫；仁愛警分局獲盧男家屬轉報後立刻派員前往搜尋，順利找到盧男並帶回當地派出所歇息、取暖，在國家誕生同日也保住一條寶貴生命。

仁愛警分局指出，翠峰派出所於1月1日晚間8時許接獲徐姓婦人電話報案：「今天下午91年次的兒子獨自一人從台中騎機車至武嶺，剛剛以電話告知因為寒冷受凍受困於武嶺，由於擔心兒子的生命危險，懇請警方協助尋找、救護。」所長周偉南立刻派遣警員賴奕祥、周建宇駕駛巡邏車上山協尋。

▲男子寒夜受困武嶺，警方獲其母報案迅即救護。（圖／攝）

▲男子寒夜受困武嶺，警方獲其母報案迅即救護。（圖／攝）

警方依據徐姓婦人提供的機車車牌號碼，及盧姓男子的長相、特徵，迅速在武嶺停車場內找到人；當時武嶺氣溫達攝氏零下1度，盧男卻衣衫單薄、渾身發抖，且顯有失溫現象，員警立刻請他搭上巡邏車，載回翠峰派出所內，提供薑茶、巧克力和泡麵等食品，開啟鹵素燈和煤爐供盧姓男子取暖，並通知徐婦當晚約11時駕車前來接兒子回家，母子倆也一再向警方道謝。

仁愛警分局表示，年初以後高山地區平均氣溫普遍低於10度，合歡山高海拔地區夜間溫度甚至會低到0度以下，民眾若要到合歡山地區賞景請務必穿著禦寒衣物、注意保暖，並建議結伴同行。

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