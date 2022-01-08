合歡山降雪遊客喜迎銀白世界　車輛通行須加掛雪鏈

記者高堂堯／南投報導

受東北季風影響，合歡山7日晚間陸續降下雪和冰霰，不但道路結冰、公路總局封路至今天早上才放行車輛、並要求加掛雪鏈，武嶺周邊也被雪花染成銀白色的童話世界，相關單位呼籲民眾上山追雪時宜留意相關管制措施、注意行車安全和保暖。

▲合歡山松雪樓前被冰雪染成銀白童話世界（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

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根據中央氣象局監測資料，合歡山頂從昨晚8時起至上午9時止，氣溫最低為早上7時的0.4度、最高1度左右，雖然未達冰點，但相對溼度始終保持100%；林務局松雪樓指出，目前降雪已停止，屋頂、車身和週邊坡壁和路面都被積雪覆上白色披衣，也有民眾做起小雪人堆在車輛引擎蓋上，享受難得雪景，公路總局也出動剷雪車維持道路行車順暢。

公路總局指出，台14甲線翠峰至大禹嶺（18k至41.5k）昨夜實施預警性封閉路段，已於今晨7時解除恢復交通；不過派員檢視路況，發現昆陽至小風口（29k至36K）積雪結冰未融，因此限加掛雪鏈通行，也提醒用路人高山氣候嚴峻、變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，另機車、重機及乙類大客車均禁止進入。

公路總局籲請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間如非必要請勿前往山區道路，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，可隨時收聽廣播並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，或利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）、撥打本處04-23715030，及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。