哈薩克動亂7939人被捕　總統定調「政變未遂」：獨立後最嚴重危機

▲哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

哈薩克示威動亂迄今一周，依據官方最新統計，全境有7939人被逮捕。總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）在集體安全條約組織會議上表示，哈薩克歷經一場未遂政變，這是獨立以來最嚴重的一場危機，且有外國武裝分子參與境內騷亂行動。

俄羅斯衛星通訊社報導，哈薩克政府針對境內動亂宣布進入緊急狀態至1月19日，集體安全條約組織（CSTO）領導人10日召開線上視訊會議，討論哈薩克境內動盪局勢。

▲▼阿拉木圖處處可見示威留下的痕跡 。（圖／路透）

哈薩克國務秘書卡琳（Erlan Karin）10日直言，境內動亂是一場結合海內外勢力的「混和恐怖主義」襲擊，目的就是要破壞穩定、推翻政府，參與者有哈薩克公民、也有外國人，「我們撐住了，總統果斷決策行動挫敗這些破壞穩定的計畫，包括他邀請維和部隊的決定，也由於維和部隊的努力，讓我們集中力量進行反恐，讓我們國家得以保全。」

總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）形容，恐怖分子主要目標在暗中破壞憲法秩序、奪權、企圖政變，境內這場騷動是哈薩克獨立以來所面臨的最嚴重危機，甚至有外國武裝分子干預，不過現階段憲法秩序已恢復，大規模反恐行動即將結束。

▲俄羅斯軍人抵達哈薩克。（圖／路透）

托卡葉夫進一步說明，哈薩克境內的集體安全條約組織維和部隊人數約有2300人，而外界對於CSTO在哈薩克境內執行任務的質疑，只是缺乏理解而已。CSTO秘書長表示，此次哈薩克的任務證明維和工作是有效的。

只不過另一方面，哈薩克政府官方Telegram頻道稍早刪除164人死於動亂的消息。時間拉回9日，該Telegram頻道發布消息稱，依據哈薩克衛生部的說法，有164人在動亂期間喪命，其中103人死在第一大城阿拉木圖（Almaty）；但哈薩克衛生部向當地媒體Vlast透露，單位從未提供過相關數據。

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