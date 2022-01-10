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第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」

記者邱晟軒／綜合報導

桃機群聚持續延燒，相關個案累計25人確診！為了有效防堵Omicron肆虐，指揮中心宣布縮短第3劑疫苗接種時程，立刻掀起民眾搶打潮，不過第3劑新冠疫苗該怎麼選最有效？胸腔科醫師蘇一峰表示發文釋疑了。

蘇一峰醫師10日在臉書指出，研究發現打第3劑BNT疫苗可以上升25倍抗體，Moderna可以上升37倍抗體；研究更顯示，接種過第3劑可以下降70％的Omicron感染，減少85%的Omicron重症機率。

蘇一峰醫師在文末也提醒民眾施打第3劑的重要性，「Omicron病毒雖然可以下降抗體效力20-30倍，只要多打一針就可以彌補。」

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▲▼ 嘉義縣疫情升溫擴大疫苗施打及相關措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲桃機群聚持續延燒，民眾搶打第3劑疫苗應戰。（圖／嘉義縣政府提供）

關於第3劑疫苗怎麼選，胸腔內科暨重症醫學專科醫師黃軒也給出建議：

「AZ、AZ、全劑BNT
「AZ、AZ、半劑莫德納
「莫德納、莫德納、半劑莫德納
「BNT、BNT、全劑BNT

不過對於尚未接種第2、3劑的民眾該怎麼辦？黃軒呼籲，不要擔心，根據新英格蘭醫學期刊（ NEJM）研究報告顯示，施打AZ或BNT後，就可以減少40％至50％的家庭傳播，而根據研究也指出，即使打一劑，仍可減少家庭傳播。

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