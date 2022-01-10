學測數學素養題比重增加　補教師提醒留意「新增內容」

▲今年數學分成數A、數B考試，補教老師提醒注意新增內容。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

距離大學學測不到兩週，數學補教師儒逸指出，預估今年學測數學的難易度較為適中，勢必會增加新課綱重視的素養題比重，作答新加入「混合題」時要重視計算手寫嚴謹度，而新增「期望值、三角函數圖形與疊合、矩陣的線性轉換」等內容，入題機率非常高，考前準備要多留意。

今年是108課綱的第一次數學學測，數學分成考數學A、數學B兩科，其中數A較難、數B較簡單，儒逸分析，新課綱重視閱讀素養，題幹會比以往來得長，也可能加入許多圖表，考生要細心詳讀，預估強調計算的題目不會太多，通常每一大題最後一題會是較難的題目，建議課本推導的基本觀念和定義一定要熟記。

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儒逸接著說，今年學測數學新加入第四大題「混合題」占15%，包含非選擇題10分左右，建議考生也要重視計算時手寫的嚴謹度，以及證明或者要求考生說明的題目，可能也會出現在非選擇題。

▲補教老師提醒今年數學考科要注意新增內容。（圖／資料照片）

儒逸也列舉學測數學的考試重點，在「多項式函數」部分，108課綱新增的三次函數特徵一定會考，可利用高三進度學到的微分加以驗算；「排列組合」會以生活情境題目為主，太複雜的問題別過度鑽研；「機率」可能以日常生活會遇到的機率或條件機率出現，新增期望值部分，從舊課綱指考數甲跟數乙就都是必考觀念，在新課綱數學當然也是大熱門。

至於「三角函數」，儒逸分析，會以廣義角比大小、正餘弦定理為主，數A可能配合和差角公式、三角測量出現，而學測範圍新增的三角函數圖形與正餘弦疊合考出來的機率非常大；數B考生只要會使用正餘弦定理以及能看懂正弦函數圖形的特徵就夠。

儒逸認為，在「指對數函數」部分，指對數比大小還是會出，再來是對數律計算、指對數圖形關係與對稱性；素養題很可能出在指對數，像是利息、細菌繁殖等應用問題也要注意。

「矩陣」部分，儒逸表示，矩陣列運算很有可能會出，數A新增矩陣的線性轉換到學測範圍，以前在數甲是熱門章節，考的機率很高，尤其要注意旋轉鏡射等特殊矩陣的關係；數B只要會矩陣基本運算與反方陣的計算即可。

距離學測不到兩週，儒逸認為，剩下時間才是關鍵，建議考生每天在早上9點到11點間練習數學，習慣學測考試時間，但不一定每次都要練習新題目，把曾經錯過的題目拿出來複習也很重要，而新增內容如期望值、三角函數圖形與疊合、矩陣的線性轉換等等，入題機率非常高，考前要多加留意。