台東青少年弦樂團兒童合唱團聯合展演　展現藝術教育行動力

▲台東青少年弦樂團、兒童合唱團聯合展演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣立青少年弦樂團、兒童合唱團8日晚間在台東縣府文化處演藝廳舉辦1年1度成果演出，展現台東縣合唱及弦樂人才培育成果。台東縣長饒慶鈴表示，今年受到疫情影響，練習及培訓特別不容易，她特別來加油打氣，孩子們多元活潑的表演讓人驚喜又感動；縣府將持續推動藝術教育，盼給予學生更多接觸音樂及多元學習的機會，藉以發掘潛能、培育在地音樂人才。

饒慶鈴提到，藝術是教育的一部分，也是生活的一部分，為了讓台東的孩子有展能的舞台，全縣不遺餘力的推動藝術教育，提昇全民生活美感素養。去年受到疫情關係，台東縣立青少年弦樂團、兒童合唱團不論練習或培訓上，孩子們都帶著口罩，非常辛苦，並向2團團員、老師、藝術總監郭美女教授、弦樂團指揮張嘉仁教授及家長們鼓勵與敬意。

▲台東青少年弦樂團、兒童合唱團聯合展演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府成立縣立弦樂團及合唱團，除了發掘台東孩子的潛能，也希望增進學生的音樂學習及鑑賞能力，而由於縣內原住民孩子的音樂潛能及歌唱資質高，縣府也規劃合唱團朝向在地特色的方向發展，藉此保存並發揚原鄉音樂；縣府也在豐田國中成立原住民流行音樂專班，並打造未來教室黑盒子劇場，讓對音樂表演有興趣的孩子能多元探索。

縣府教育處指出，台東縣兒童合唱團過去曾與高雄市兒童合唱團舉行聯合公演、至高鐵左營站快閃演出、參加大陸江蘇無錫、江陰音樂節等；弦樂團也曾於鐵花村、豐年機場及台東火車站進行快閃活動，讓候機的鄉親及遊客留下美好印象。此次演出則為2團成立以來的第4屆聯合成果音樂會。共有弦樂團員30人、合唱團員96人參加，弦樂團團員經由公開甄選錄取，每週集中於新生國中練習；兒童合唱團則來自南迴鄉5所國小學生(大武國小、新興國小、嘉蘭國小、台坂國小、大溪國小)，平時於校內練習，每月1次由專車接送至大武國小團練。

▲台東青少年弦樂團、兒童合唱團聯合展演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

8日晚間的音樂會演出曲目多元豐富且活潑，弦樂團演出曲目包括〈阿里山之歌〉、巴爾托克〈羅馬尼亞舞曲〉、Leroy Anderson〈Plink, Plank,Plunk〉、鬼滅之刃主題曲〈竈門炭治郎〉、〈紅蓮華〉等；合唱團則表演〈明天會更好〉、〈From Where Is Light〉、〈Betelehemu〉、排灣歌謠組曲等，以歌聲及弦樂呈現團員努力的成果，最後安可曲2團共同以「明天會更好」來展現，祈求疫情趕快過去，大家能恢復正常生活。