林昶佐罷免案投票率「僅公投一半」　趙少康：恨不得自己可以投票

▲趙少康出席罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市第5選區（中正、萬華區）無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）上午8時開始投票，台北市選舉委員會表示，上午投票率約2成。對此，中廣董事長趙少康呼籲，有票當投直須投，莫等無票空悲嘆。

台北市選舉委員會表示，截至上午9時30分投票率約為8%；截至中午12時投票率約2成。中正區一處投開票所的選務人員表示，相較四年四大公投投票日，今天上午投票現場冷清，老人家居多，較少年輕人。

對此，趙少康在臉書表示，中正、萬華選區及台中二選區的朋友們，今天天氣不錯，是適合投票的日子，下午四點前請快去投票！

趙少康指出，聽說到中午時的投票率不高，尤其中正、萬華區的投票率，只有公投時的一半，這樣實在太低，請不要放棄自己決定未來的機會，「我自己都恨不得是中正、萬華選區的公民，可以去投寶貴一票」。

根據台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

依照選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。依規定自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。