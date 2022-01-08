手握845個不雅影片！噁男一招讓HBL高中球星甘願脫褲…最新下場曝

記者陳雕文／新北報導

新北市一名身高超過180公分的壯漢劉姓男子，曾與大學球星有情侶般的互動關係，後來雙方感情生變甚至對簿公堂，壯漢決定把心裡的恨，延伸到整個台灣籃球圈，從前年10月開始，透過網路論壇取得眾多知名球員的不雅影片，還用一招讓未成年的HBL高中球星甘願脫褲。新北地院8日下午裁定劉男收押，但未禁見。

▲球星譚傑龍。（圖／T1職籃提供）

壯漢是39歲劉維霖，曾在籃球隊兼差公關，也擔任過洪姓校園球星的經紀人，沒想到他從2020年10月起，在色情網站、論壇蒐集國內職籃等各類運動員遭側錄偷拍的私密影片，然後向球員遊說可代為防止影片外流，藉此要脅球員提供原味束褲、襪子給他去賣錢。

▲劉維霖曾多次向媒體喊冤，沒有要恐嚇球星，是想幫球星解決不雅片外流的問題。（資料照／記者張君豪攝）

據了解，包含最先提告的知名球星譚傑龍在內，有上百名球員、運動員、軍人、警察、消防員都受害，警方獲報後，在2020年底逮捕涉案的余男（香港籍）及劉男，其中余男因涉嫌架設不雅影片販售網站，先前已經被桃園地檢署提起公訴，台北地檢署6日依恐嚇取財等罪起訴劉男。

▲輕艇選手也遭殃。（圖／記者陳雕文翻攝）

劉男手上一共握有845個不雅片，多數是從同志論壇的「求片版」換得，而部分受害者住在新北市，新北檢警著手調查發現，劉男被北檢起訴後仍持續散播相關影片，因此於本月6日下午5點多將劉男拘提到案、查扣電腦等證物。

檢方調查發現，劉男除了求片，還涉嫌創立假IG帳號，以正妹照片當作頭像吸引多名HBL高中球星的目光，讓這些球星脫褲自慰，拍成影片再傳給劉男！檢方複訊後，認為劉男涉犯恐嚇危害安全、詐欺得利、《兒童及少年性剝削防制條例》脅迫使少年製造猥褻電子訊號未遂、散布少年為猥褻行為之電子訊號等罪嫌，因此向法院聲押，法官在稍早裁定羈押，未禁見。

▼劉維霖被中和警逮捕，法官在稍早裁定羈押未禁見。（圖／記者陳雕文翻攝）