嘉義縣防疫升級　醫院陪病限1人、探病要出具篩檢證明

▲ 嘉義縣疫情升溫擴大疫苗施打及相關措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內發生Omicron社區感染事件，中央流行疫情指揮中心7日公布第3劑間隔時間從5個月再縮短為3個月，嘉義縣符合接種人數達14萬人，為快速提升社區防禦力，隨即於9日(週日)啟動18鄉鎮擴大疫苗接種，縣長翁章梁呼籲民眾儘速完成第3劑接種，另外也因應疫情變化，嘉義縣防疫再升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義第3劑疫苗，9日默德納全面擴大開打，山海屯區分別分別在水上國小、中埔國中、朴子國小辦理大型接種站，提供全日接種服務，其餘14鄉鎮市除義竹鄉於中正堂辦理外，各衛生所及慢性病防治所上午診同步全面開打，其中民雄鄉因人口數多，特安排全日接種服務；當日以莫德納第3劑為主，不提供其他劑型，依順序發放號碼牌隨到隨打，呼籲接種第2劑滿3個月之民眾踴躍接種。

▲ 嘉義縣呼籲民眾施打第三劑 。（圖／嘉義縣政府提供）

自10日起各衛生所及合約醫療院所均可提供服務，民眾可透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約、電話洽詢或門診隨到隨打，提供多元預約服務，務必儘速接種。

衛生局長趙紋華提醒，疫情有升溫趨勢，春節期間人口流動，加上南北返鄉過節或旅遊，呼籲民眾除打疫苗，也一定遵守相關防疫規定，勤洗手戴口罩，避免不必要的群聚，保持社交距離，才能安心過好年。

另外嘉義縣因應疫情變化也做出以下升級措施：

1. 建置基層合約診所疫苗預約掛號系統服務民眾。

2.密集性防疫旅館查核，佈建嚴密的防疫網。

3.加強十大行業疫苗接種查核1月3日啟動聯合稽查十大行業，輔導從業人員儘速完成兩劑疫苗接種，建立雙向保護以維護社區民眾健康

4.同步中央祭200元大禮，1月5日起鼓勵民眾接種疫苗、18歲以上未接種第1、2劑COVID-19疫苗，可線上預約或電洽各衛生所或合約院所，凡疫苗門診時間隨到隨打，發放200元禮券或等值禮品。

5.1月9日起嘉義縣第3劑疫苗全面擴大開打、啟動18鄉鎮擴大疫苗接種。

6.力守防疫、強化醫療整備應變，開設隔離專責病房84床、掌握呼吸器268台，四大醫院所設置戶外發燒篩檢8站，並限制住院陪病者1名，除特殊或慢性病房外，探病限每日固定1時段，至多2名訪客，並應出具3日內篩檢陰性證明，積極保全醫療量能。