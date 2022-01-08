不斷更新／竹市宣布美食街用餐需用隔板　全國防疫升級一次看

記者林冠吟／綜合報導

桃園群聚感染持續延燒，累積已有14例本土確診個案，且目前已有多位確診者其病毒株序列確認為Omicron病毒株，對此各縣市政府為嚴防即將到來的春節人潮，希望能夠提早建立防火牆，避免疫情一再擴大，各地方縣市政府也陸續宣布升級防疫警戒，《東森新媒體ETtoday》為您整理各縣市升級防疫措施。

停止或限制醫院、安養機構等探、陪病縣市：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣。

北部

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基隆市

1.基隆市8日起醫院及安養護機構 停止探視 ，住院病人之陪病者則 以1名為限 。

台北市

1.宣布暫時停止前往醫院、長照中心探視。

新北市

1.拍照、唱歌等無法保持距離的場合，皆 須戴口罩 。

2. 1月8日 至 1月21日 ，全市醫院、長照、安養與精神機構等均停止探視。

●不過新北市衛生局也提出5點例外為

(1.)病人實施侵入性手術與治療等，須由家屬陪同或簽屬相關同意書與文件等。

(2.)急診、加護病房與安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要。

(3.)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患者經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

(4.)長照機構1：住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、情緒暴躁等，且機構無法安撫住民。

(5.)長照機構2：其他經機構評估有必要探視者。

桃園市

1.市府所辦大型活動延期或縮小規模。

2.市府活動有關飲食部分試吃暫停。

3.戶外運動打球等需 戴上口罩 。

4.全市醫院、長照、安養、精神照護機構等從8日起至21日 停止探視 。陪病原則 一床一人 ，探陪病若有特殊情況，則依照醫院規定評估辦理。

新竹縣

1.拍照、唱歌需 全程戴著口罩 。

2.9日起本縣所有醫院、護理之家、長照機構 全面禁止探病 ，陪病者 限1人並有PCR陰性證明 ，加護病房則需訂定探病時間，如有特殊狀況需當面探視者，則需安排於非照顧區之獨立且通風之區域。

3.如具感染風險或有發燒及呼吸道症狀之工作人員暫勿上班，並包含外包人員必須檢測完PCR陰性方可進入醫院服務，另外護理人員、照服員及看護 禁止跨機構支援 ，工作人員需自主健康監測及回報活動史、旅遊史、群聚史、職業史及同住家人是否為高風險管理對象。

新竹市

1.即日起 不分室內室外 ， 拍照、唱歌以及無法保持距離的場合 ，請民眾 務必戴口罩 。

2.全市醫院、長照機構 即日起禁探病、探視至21日 ， 陪病限制1人 ，美食街須落實實聯制， 用餐需隔板 。

中部地區

苗栗縣



1.相關戴口罩規定，仍與指揮中心相同，但仍建議民眾拍照、唱歌也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。

2.防疫旅館第一線工作人員及防疫計程車司機，即日起要求每周至醫院進行免費快篩，並給于充足之物資及防護裝備，避免防疫破口發生。

3.即日起環保防疫大隊將每周在觀光旅遊業、縣級風景區、市場夜市、各旅遊服務中心、交通場站、公廁等進行大規模消毒。

台中市

1.自 1月10日 起，宗教場所執事人員、現場服務人員， 需接種COVID-19疫苗2劑且滿14天 ；未完整接種2劑疫苗者，每週需提供自費快篩證明。

南投縣

防疫措施暫維持與中央一致，但呼籲民眾儘快施打第三劑疫苗，另人潮易聚集、人際接觸較頻繁地點和場所，如旅宿業、傳統市場、餐飲業等，應加強落實既有自主防疫作為。

彰化縣

配合中央流行疫情指揮中心政策，並隨疫情變化調整防疫等級。

雲林縣

1. 要求第一線防疫工作人員（防疫計程車司機、防疫旅館人員）施打完2劑疫苗；目前防疫計程車已全數完成，防疫旅館僅剩1位尚未打完第2劑。

2. 防疫旅館加強清消。

3. 持續鼓勵民眾施打疫苗，目前第一劑涵蓋率為7成6，第二劑涵蓋率為6成5，希望都要達到8成；推出鼓勵施打疫苗的措施，只要施打就贈送200元禮券。

4.另針對用餐與探病規定，依照現行中央疫情指揮中心的規範。

南部地區

嘉義縣

1.醫院陪病限1人，探病限1時段，最多2名訪客，並應 出具3日內陰性證明 。

2.整備醫療收治量能病房共84間。

3.整備社區篩檢量能。

4.高風險工作者與符合接種資格者應盡速接種第3劑疫苗。

5.查核防疫旅館收住、採檢等相關動線與相關消毒清潔。

6.防疫車隊司機專業知能再升級。

嘉義市

尚未宣布。

台南市



尚未宣布。

高雄市

1.啟動醫院加嚴管制措施， 1月8日 起全面 暫緩老人健檢 ，探病 每日固定1時段 ， 最多2訪客 ，陪病者以 1名為限 。

屏東縣

配合中央流行疫情指揮中心政策，隨疫情變化調整防疫等級。

東部地區

宜蘭縣



1.陪病者，不管有無打滿二劑， 均需PCR檢測陰性 ，才能陪病。

其他均遵照中央規定，並滾動式調整。

花蓮縣

尚未宣布。

台東縣

尚未宣布。

離島地區

金門縣

如若指揮中心提升防疫等級，縣政府也會適時機動調整作為。

澎湖縣

1.外出、拍照需 全程戴著口罩 。

連江縣

尚未宣布。