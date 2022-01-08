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不斷更新／竹市宣布美食街用餐需用隔板　全國防疫升級一次看

▲▼桃園機場清潔工 新冠肺炎 染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林冠吟／綜合報導

桃園群聚感染持續延燒，累積已有14例本土確診個案，且目前已有多位確診者其病毒株序列確認為Omicron病毒株，對此各縣市政府為嚴防即將到來的春節人潮，希望能夠提早建立防火牆，避免疫情一再擴大，各地方縣市政府也陸續宣布升級防疫警戒，《東森新媒體ETtoday》為您整理各縣市升級防疫措施。

停止或限制醫院、安養機構等探、陪病縣市：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣。

北部

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基隆市

1.基隆市8日起醫院安養護機構停止探視，住院病人之陪病者以1名為限

台北市

1.宣布暫時停止前往醫院長照中心探視

新北市

1.拍照、唱歌無法保持距離的場合，皆須戴口罩

2.1月8日1月21日全市醫院、長照、安養與精神機構等均停止探視

●不過新北市衛生局也提出5點例外為

(1.)病人實施侵入性手術與治療等，須由家屬陪同或簽屬相關同意書與文件等。

(2.)急診、加護病房與安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要。

(3.)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患者經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

(4.)長照機構1：住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、情緒暴躁等，且機構無法安撫住民。

(5.)長照機構2：其他經機構評估有必要探視者。

桃園市

1.市府所辦大型活動延期或縮小規模。

2.市府活動有關飲食部分試吃暫停

3.戶外運動打球等需戴上口罩

4.全市醫院、長照、安養、精神照護機構等從8日起至21日停止探視陪病原則一床一人，探陪病若有特殊情況，則依照醫院規定評估辦理。

新竹縣

1.拍照、唱歌全程戴著口罩

2.9日起本縣所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病陪病者限1人並有PCR陰性證明，加護病房則需訂定探病時間，如有特殊狀況需當面探視者，則需安排於非照顧區之獨立且通風之區域。

3.如具感染風險或有發燒及呼吸道症狀之工作人員暫勿上班，並包含外包人員必須檢測完PCR陰性方可進入醫院服務，另外護理人員、照服員及看護禁止跨機構支援，工作人員需自主健康監測及回報活動史、旅遊史、群聚史、職業史及同住家人是否為高風險管理對象。

新竹市

1.即日起不分室內室外拍照、唱歌以及無法保持距離的場合，請民眾務必戴口罩

2.全市醫院、長照機構即日起禁探病、探視至21日陪病限制1人美食街須落實實聯制，用餐需隔板

中部地區

苗栗縣

1.相關戴口罩規定，仍與指揮中心相同，但仍建議民眾拍照、唱歌也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。

2.防疫旅館第一線工作人員防疫計程車司機，即日起要求每周至醫院進行免費快篩，並給于充足之物資及防護裝備，避免防疫破口發生。

3.即日起環保防疫大隊將每周觀光旅遊業縣級風景區市場夜市各旅遊服務中心交通場站公廁行大規模消毒。

台中市

1.自1月10日宗教場所執事人員現場服務人員需接種COVID-19疫苗2劑且滿14天；未完整接種2劑疫苗者，每週需提供自費快篩證明。

南投縣

防疫措施暫維持與中央一致，但呼籲民眾儘快施打第三劑疫苗，另人潮易聚集、人際接觸較頻繁地點和場所，如旅宿業、傳統市場、餐飲業等，應加強落實既有自主防疫作為。

彰化縣

配合中央流行疫情指揮中心政策，並隨疫情變化調整防疫等級。

雲林縣

1. 要求第一線防疫工作人員（防疫計程車司機、防疫旅館人員）施打完2劑疫苗；目前防疫計程車已全數完成，防疫旅館僅剩1位尚未打完第2劑。

2. 防疫旅館加強清消。

3. 持續鼓勵民眾施打疫苗，目前第一劑涵蓋率為7成6，第二劑涵蓋率為6成5，希望都要達到8成；推出鼓勵施打疫苗的措施，只要施打就贈送200元禮券。

4.另針對用餐與探病規定，依照現行中央疫情指揮中心的規範

南部地區

嘉義縣

1.醫院陪病限1人探病限1時段，最多2名訪客，並出具3日內陰性證明

2.整備醫療收治量能病房共84間。

3.整備社區篩檢量能。

4.高風險工作者與符合接種資格者應盡速接種第3劑疫苗。

5.查核防疫旅館收住、採檢等相關動線與相關消毒清潔。

6.防疫車隊司機專業知能再升級。

嘉義市

尚未宣布。

台南市

尚未宣布。

高雄市

1.啟動醫院加嚴管制措施，1月8日全面暫緩老人健檢探病每日固定1時段最多2訪客陪病者1名為限

屏東縣

配合中央流行疫情指揮中心政策，隨疫情變化調整防疫等級。

東部地區

宜蘭縣

1.陪病者，不管有無打滿二劑均需PCR檢測陰性，才能陪病

其他均遵照中央規定，並滾動式調整。

花蓮縣

尚未宣布。

台東縣

尚未宣布。

離島地區

金門縣

如若指揮中心提升防疫等級，縣政府也會適時機動調整作為。

澎湖縣

1.外出拍照全程戴著口罩

連江縣

尚未宣布。

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