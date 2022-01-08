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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

已「交手」殲-16　陸評：搶占陣位台軍F-16V具優勢

▲國軍111年春節加強戰備，實施F-16V緊急起飛作業。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，實施F-16V緊急起飛作業。（圖／記者林敬旻攝）

軍武中心／綜合報導

我空軍嘉義四聯隊5日展示F-16V警戒6分鐘待命班緊急起飛，聯隊飛官透露，F-16V在台海空域已經跟共軍殲-16戰機有交手攔截紀錄。此消息一出引發大陸媒體積極討論「誰勝誰敗」議題，有分析認為，所謂交手應只是F-16V試圖靠近拍照取證，因此勝負並沒有答案。

空軍司令部指出，為讓國人了解國軍官兵在春節期間強化戰備的狀況，特別在農曆年前，安排媒體參訪活動，上午便前往第四聯隊，讓媒體見證空軍F-16緊急起飛、大象漫步等科目。

本站5日報導，聯隊飛官表示，經「鳳展專案」性能提升的F-16V，確實在台海空域已經跟共軍殲-16戰機，有交手攔截紀錄。他個人在1、2月確實有攔截過共軍殲-16戰機，每個四聯隊飛行員都有這個經驗，因為共軍頻繁進入我防空識別區，大家是經驗豐富的。

▼F-16V大象漫步。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，實施F-16V大象漫步科目。（圖／記者林敬旻攝）

對於我飛官透露曾與殲-16有交手攔截紀錄引發對岸高度關注，大陸軍迷頻討論「海峽兩岸這兩種主力戰鬥機交手後，到底是誰勝誰敗？」著名軍事類公眾號「樞密院十號」認為，飛行員沒有講出來的實際結果，很可能是「沒有答案」。

文章指出，目前台軍攔截解放軍軍機，其實通常只是伴飛，並不涉及激烈的空中機動追逐。因此所謂的「交手」，很可能只是台軍F-16V試圖靠近拍照取證，解放軍殲-16戰鬥機簡單驅離了事，而這完全體現不出兩種戰鬥機的空戰性能。

文章進一步設想，若F-16V與殲-16在巡邏過程中的相互驅逐所引發的近距離對抗時，在不開火單純搶占陣位的特殊情況下，殲-16這樣的重型戰鬥機實際讓很難發揮其滯空時間長、武器裝載量大的優勢。而台軍F-16V憑借更大的推重比和盤旋角速度，更容易在相互追逐中占據有利的位置。

至於兩款戰機若進行正面對抗時，作為重型戰鬥機的殲-16，在雷達探測距離、滯空時間、武器載彈量占據優勢的情況下，同時擁有射程更遠的霹靂-15空空導彈，能在視距外空戰中搶先取勝。進入近距離空戰時，殲-16也憑借霹靂-10格鬥導彈和頭盔瞄準器的組合獲得優勢。

▼霹靂-10及霹靂-15同時掛載在殲-16身上。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼霹靂-10及霹靂-15同時掛載在殲-16身上。（圖／翻攝自大陸網站）

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