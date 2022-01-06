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快訊／桃機群聚增4人！1名機場保全、3名歌友會民眾採檢確診

▲▼桃園機場清潔工 新冠肺炎 染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園機場爆發群聚事件，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

桃機群聚再擴大！中央流行疫情指揮中心前進指揮所指揮官王必勝今（6）日深夜出面說明，機場新增1名女保全染疫，因為身體不適，通報主管後到醫院採檢確診，不曾搭交通車；另桃園市說明，桃機染疫清潔員案17239曾經前往的金嗓歌友會，目前有3人採檢陽性；目前整體群聚相關個案來到12人。

桃機群聚晚間傳出疫情擴大，王必勝隨即前往機場瞭解狀況，並於晚間11時40分左右與桃園市長鄭文燦出面說明。王必勝先說明機場新增確診，為27歲女性，是桃機保全公司員工；根據桃園新聞資料，該案1月4日有喉嚨痛症狀， 1月5日晚間至醫院就醫採檢，今(6)日PCR陽性確診，CT值28.1。

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王必勝說，初步調查，女保全從12/29開始，除1/2沒上班，一直到昨天都有出勤，上班地點有兩處，分別是入境1樓大廳崗哨，另有3樓出境大廳外圍，另也瞭解該案上班並未搭乘交通車，自行上下班。目前保全公司在機場服務總計有391人，部分曾匡列快篩，有67人陰性，接下來會擴大全員都要進行PCR採檢。

桃園市衛生局說明，金嗓歌友會接觸者採檢530人，結果有3名陽性，包含2名歌友會會員，一人為59歲女性，與其58歲同住妹妹都確診，Ct值分別是18.6與38.1；另一人則是50多歲男性計程車司機，幾乎天天在歌友會，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單。

桃園市衛生局表示，金嗓歌友會還有100多人採檢中，明(1/7)日持續於龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園等擴大採檢，並安排金嗓歌友會相關接觸者採檢，透過擴大匡列、擴大採檢，阻止傳播鏈。衛生局呼籲民眾若有足跡重疊，應儘速至採檢站進行PCR採檢。

昨晚前進指揮所調查發現桃機清潔人員交通車有混搭情況，疑似問題來源，不過陳時中今日下午也提到，新增幾例個案有部分職場與交通車沒有直接接觸，案情更複雜，要等相關報告清楚才能判別。

群聚基因定序部分，原先已知第一例清潔人員案17230與防疫計程車司機17240感染Omicron，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午說明，新確認2名清潔員（案17238、17239）也感染Omicron變異株，目前累積4人感染Omicron，會進一步比對關連。

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