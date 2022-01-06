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1453間專責病房重啟！陳時中喊「非急症避住院」：先清空否則來不及

▲▼ 中央流行疫情指揮中心醫療應變組副羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

桃機群聚累計8人確診，指揮中心今（6）日公布擴大專開設專責病房及調整醫療機構應變策略4大作為，要求台北等4縣市應變醫院應於3日內恢復開設急性一般病床總數20%作為專責病房，指揮中心指揮官陳時中也對全民喊話「非急症避免住院」，也請醫院儘速清空病房，否則爆出疫情時恐來不及。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至今日台北區與北區專責病房與負壓病房合計開設1179間，增開後總數會達到1453間，其中台北區500床以上急救責任醫院會提供436間、北區會提供150間。羅一鈞說，若全數開設完成，應該足以應付接下來境外移入病例，後續會再是病例數看是否需進一步調整。

▲▼擴大開設專責病房及調整醫療機構應變策略。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心4大醫療量能整備作為分別為：

一、全國專責病房及負壓隔離病房調整收治病人條件，專責病房僅收治疑似或確診COVID-19病人；負壓隔離病室則以收治疑似或確診COVID-19及其他空氣傳染之法定傳染病病人為原則，清空非必要(如非空氣傳染防護隔離治療)入住於負壓隔離病房的病人。

二、臺北市、新北市、基隆市、桃園市之應變醫院，於3日內恢復開設急性一般病床總數之20%作為專責病房(開設床數含負壓隔離病床)，收治疑似或確診個案。

三、臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣之急性一般病床總數500床以上之急救責任醫院，於3日內恢復開設急性一般病床總數之5%作為專責病房(開設床數含負壓隔離病床)，收治疑似或確診個案。

四、專責病房收治疑似或確診COVID-19病人應以一人一室為原則(家人、同住者、同行者等如均為確診個案且知情同意，得兩人一室)，並有適當動線規劃，分流分艙安置住院病人；落實固定照護團隊與服務區塊化，避免人員頻繁輪替或跨單位工作；配置適當且固定之工作人員(含清潔人員、傳送人員及照顧服務員等)，以防範院內感染傳播風險。

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