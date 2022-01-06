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社會 社會焦點 保障人權

快訊／偷錄私密片恐嚇球星換「原味束褲」　譚傑龍等上百球員受害

知名球星譚傑龍遭設局曝光不雅影片，劉嫌。（圖／記者張榮恩攝）

▲劉維霖涉嫌用網路取得的私密影片恐嚇上百名球員遭起訴。（資料照／記者張榮恩攝）

記者劉昌松／台北報導

男子劉維霖涉嫌從2020年10月起，在色情網站、論壇蒐集國內職籃等各類運動員遭側錄偷拍的私密影片，然後向球員遊說可代為防止影片外流，藉此要脅球員提供原味束褲、襪子給他去賣錢，檢警調查，包含最先提告的知名球星譚傑龍在內，有上百名球員、運動員、素人受害，台北地檢署6日依恐嚇取財等罪起訴劉維霖。

台灣職籃聯盟P.League+ 台新夢想家、知名球星譚傑龍等人遭設局曝光不雅影片恐嚇，警方獲報後，在2020年底率先逮捕涉案的余嫌（32歲）、及劉嫌（39歲）2人，其中余嫌因涉嫌架設不雅影片販售網站，先前已經被桃園地檢署提起公訴，劉嫌則移轉由台北地檢署接手偵辦。

這並非劉嫌首次與球星傳出糾紛，2020年初，劉嫌就曾擔任洪姓校園球星的經紀人，且2人過從甚密，劉嫌甚至成了對方的男密友，但事後雙方關係生變，進而撕破臉、演變成對簿公堂。洪男控訴，劉嫌偷偷拍下其照片，並拿去向媒體哭訴、指控他利用感情騙財，因此提告劉妨害名譽、妨害秘密等罪；而劉嫌當時則反提誣告，並控訴過去時常到洪男大學宿舍過夜，期間也花了不少錢幫忙添購家具，結果都被洪拿去丟了，因此還加告毀損等罪。

案經檢方調查，發現洪男聲稱遭到劉嫌「偷拍」的照片，早在曝光前劉就曾透過LINE傳予洪觀看，倘若真是偷拍照，當下洪就該反映，但在傳送照片過後，2人對話卻未見異常；至於雙方互告妨害名譽、誣告部分，檢方則認為，可能因雙方對於過去互動過程認知不同，才有不同解讀；而丟棄家具毀損一案，劉在得知後遲遲未做回應，因此雙方互告多件官司，最終全以罪嫌不足為由，處分不起訴。

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