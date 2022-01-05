駐立代表：台灣將設「2億美元」基金　投資立陶宛產業

▲駐立陶宛代表黃鈞耀表示，台灣將設「2億美元」基金投資立陶宛。（圖／翻攝自駐拉脫維亞代表處官網）



中央社記者陳韻聿維爾紐斯5日專電

駐立陶宛代表黃鈞耀今天表示，台灣國發會將設立2億美元的「台灣中東歐投資基金」投資立陶宛產業，初步規劃以科技領域產業優先，相關細節還須與立陶宛經濟創新部討論。

黃鈞耀今天在與立陶宛媒體互動的線上記者會透露上述訊息。

他接受中央社記者訪問表示，台灣國發會將成立「台灣中東歐投資基金」2億美元，初步以立陶宛為優先實施對象，預計幾個月後開始運作，將聚焦於對雙方都具有戰略利益的產業。

他預估，台灣中東歐投資基金將以科技領域產業為優先，但也不排除傳統產業，相關細節還須與立陶宛經濟創新部討論。

此外，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）4日接受廣播電台Ziniu Radijas訪問時說：「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名有錯，這件事我沒被諮詢過。」

針對瑙塞達（Gitanas Nauseda）的說法，以及外交部是否考慮變更台灣代表處名稱，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的發言人庫列緒葉內（Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė）今天回覆中央社詢問。

她表示，立陶宛政府期待與台灣發展商務、科學、技術與文化關係；立陶宛與台灣人民因共享價值觀及奠基於創新的開放有活力社會而親近，立陶宛政府期待雙邊人民有更多接觸。

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