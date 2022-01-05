吳慷仁籲勿鬆懈！釣出柯文哲喊：謝謝「寶寶」　網驚：大咖市長耶

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

桃園機場疫情持續延燒，今（5）日晚間又新增3例確診個案，目前已累積8例。對此，演員吳慷仁在臉書提醒大家不要鬆懈，結果意外釣出台北市長柯文哲留言，「謝謝『寶寶』幫忙提醒大家」，吸引上千網友按讚大笑。

吳慷仁表示，看著國外疫情再起，雖然不想唯恐天下不亂，但自覺有點放鬆了，雖然我們的防疫英雄們還是兢兢業業地替我們把關著，但也提醒大家一起注意注意。

未料，台北市長柯文哲也前來留言，還稱呼對方在《華燈初上》飾演的第三性酒店媽媽桑「寶寶」；他向吳慷仁道謝「謝謝『寶寶』幫忙提醒大家」，發揮公眾人物正向影響力！也呼籲大家趕快接種疫苗，現在到北市接種有200元禮券。

不少網友留言表示，「謝謝北北和寶寶(o^^o)」、「阿北太潮the la」、「阿北居然知道 寶寶XD」、「哇，是政壇大咖市長耶！你本人真的有時間看《華燈初上》？」

為鼓勵民眾盡速接種疫苗，北市推出優惠，主要針對第一劑、第二劑民眾，只要於5日開始接種第一劑、第二劑疫苗，都可以拿到200元商品券。

中央流行疫情指揮中心今（1/5）於下午記者會上宣布桃園機場群聚感染已達5例，今天晚間再爆出增3名清潔員染疫。據了解，指揮中心已先要求匡列91名機場外包清潔員送集中檢疫所。

▼柯文哲到吳慷仁臉書留言，並稱呼對方叫寶寶。（圖／翻攝吳慷仁臉書）

