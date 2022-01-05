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邪教奪命？臥龍洞3屍驚現「殉道者」紙條　情侶手機詭異重置　

▲跑山獸太太羅勃依婉首次參與山搜，就發現臥龍洞情侶遺體。（圖／羅勃依婉提供）

▲跑山獸太太羅勃依婉首次參與山搜，就發現臥龍洞情侶遺體。（圖／羅勃依婉提供）

中央社記者蕭博陽南投縣5日電

埔里臥龍洞3人上吊命案，昨天被尋獲的郭男、王女情侶遺體今天相驗，無明顯外傷。王母控3人是「被告含冤而死」；檢警則找到紙張寫著「和宇宙同在」、「殉道者」。

▲埔里臥龍洞命案情侶檔遺體今相驗解剖。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里臥龍洞命案情侶檔遺體今相驗解剖。（圖／記者高堂堯翻攝）

互相認識的范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子走入埔里鎮祕境「臥龍洞」，范姜姓男子去年12月31日先被發現上吊，郭男、王女失聯多天，警消昨天在距離范姜姓男子陳屍處約200多公尺外樹林發現2人遺體，同樣為上吊，檢方今天相驗郭男、王女遺體無明顯外傷。

據了解，檢警在3人中寮鄉租屋處發現3人留下文字，提到「和宇宙同在」、「殉道者」等字眼，也隱約透露輕生傾向，且王女曾深夜在租屋處辦法事燒紙錢，妨害安寧引起鄰居報警；另外，郭男、王女手機送交南投縣警局刑警大隊科偵隊鑑驗，傳出手機早被重置。

▲▼ 南投埔里臥龍洞古道驚見吊掛男屍，還有1男1女詭異失蹤 。（圖／民眾提供）

對此，南投縣警局證實，確實找到紙張寫著「殉道者」、「和宇宙同在」等玄學字眼，不過非寫在記事本，也認為這些訊息與死亡原因關聯不大，更不會是信奉「邪教」導致，家屬也未向警方透露范姜、郭男、王女的宗教傾向，目前主要發現為「無外力介入」情形。

▲▼ 南投埔里臥龍洞古道驚見吊掛男屍，還有1男1女詭異失蹤 。（圖／民眾提供）

南投埔里臥龍洞古道驚見吊掛男屍，還有1男1女詭異失蹤 。（圖／民眾提供）

王女家屬昨天向媒體透露，一家是單純道教徒，女兒大學認識男友後，開始聊到有關玄學的事，並對神祕事物感到好奇，也因此，約10年前女兒就讀大學時，曾與弟弟、男友、堂弟一起來臥龍洞爬山，打算探險祕境，後來因為兒子害怕，女兒報案請消防局帶下山。

范姜姓男子、郭男、王女與埔里鎮、中寮鄉較有地緣關係，外界好奇是否與地方邪教有關。對此，埔里鎮公所一名資深員工說，她在埔里居住30多年，從來沒聽過埔里有邪教；中寮鄉公所一名曾任縣議員助理的職員說，中寮鄉是偏鄉，民風單純，「有什麼事，大家都會知道」，他跑遍中寮鄉，從來沒聽過有地方邪教。

郭男、王女遺體今天由檢察官會同法醫師相驗，雙方家屬到場，王女母親透過禮儀社轉交信函，內容指控范姜姓男子前女友：「被妳誣告的3個人已含冤而死，我要妳一輩子良心不安，媽媽的心肝寶貝，媽媽能做只有這些，沒能還妳清白」。文末寫3次「司法不公」。

據了解，范姜、郭男、王女曾一起在南投縣租屋，郭男與王女販售植栽，范姜曾不慎毀損植栽，協調賠償未果，雙方產生嫌隙，當時范姜姓男子的女友不滿，提告郭男與王女恐嚇取財，王女因此曾向母親哭訴，不過案件還在地檢署偵查中，尚未偵查終結。（編輯：謝雅竹）1110105

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