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今起打疫苗可領200元禮券！　符合「2條件」快衝

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場群聚案件，截至昨日（4日）已有3名不同場域的機場清潔人員與1名防疫計程車司機確診。為了鼓勵民眾施打疫苗，行政院長蘇貞昌宣布，自5日起，各地方縣市政府可針對接種第1、2劑的民眾發送200元禮物。

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲自1月5日起到1月30日為止，18歲以上民眾接種1、2劑新冠疫苗，就能拿到200元衛教品。（資料照／記者湯興漢攝）

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國內4日新增4例本土個案，蘇貞昌表示，沒有人願意染疫，為大家每天守在第一線的防疫、清潔人員，都是在高風險狀況下投入防疫工作，承受莫大壓力，希望國人給予最溫暖的鼓勵與支持。

為了提高民眾接種疫苗的意願，蘇貞昌宣布自1月5日起，各地方縣市政府可針對接種第1、2劑的民眾發送200元禮物。指揮中心也在4日補充說明，自1月5日起到1月30日為止，地方政府可提供18歲以上接種1、2劑新冠疫苗的民眾200元以下的衛教品，其中也包含禮券。

台北市因應中央政策，只要在期限內接種1、2劑疫苗的民眾，就能領到200元商品券。至於打第3劑疫苗能不能領，台北市副市長蔡炳坤說，目前先配合中央推廣的第1劑、第2劑，「打2劑是基本，第3劑是必須。」

另外，新北市、台中市等縣市也都相繼推出打疫苗送禮券的活動，希望透過這個方式進一步增加疫苗覆蓋率。

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