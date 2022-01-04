柯媽當顏寬恒面怒譙「豪洨白賊話」！四叉貓為1句話鞠躬：十分抱歉

▲顏寬恒4日巧遇柯媽，被對方稱讚做人實在。（圖／記者游瓊華攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中市第二選區補選將在9日進行投票。國民黨候選人顏寬恒4日在沙鹿玉皇宮「巧遇」前來參拜的柯媽何瑞英及柯爸，雙方不但一起入廟參拜，柯媽還稱讚顏「做人實在」，讓批踢踢名人四叉貓（劉宇）也在臉書分享這段過程，不過也因文中一句「生子當生顏寬恒」，讓不少人誤會這句話也是出自柯媽媽之口。對此，四叉貓稍早也在臉書發文道歉了。

針對媒體提問，「中二選區候選人比較喜歡林靜儀還是顏寬恒？」柯媽表示，不能說自己喜歡誰、不喜歡誰，不過自己雖不認識顏寬恒，但她覺得顏寬恒沒有成日氣焰焰罵人，做人實在，至於喜歡那個候選人，端看「這個人有沒有乖？有沒有實在？有沒有替地方人士打拼？」柯媽也不滿提到，柯家根本不認識林靜儀，為何林靜儀天天罵兒子柯文哲，讓人不解。

▲柯媽批林靜儀整天「赤焰焰」。（圖／記者游瓊華攝）

對此，四叉貓也在臉書以「柯文哲父母表態支持顏寬恒」為題轉述柯媽媽說法，並在文末表示，「柯媽媽說得好，生子當生顏寬恒，反觀柯文哲都沒這些優點。」不過也因這句話，讓不少人誤以為這同樣也是出自柯媽媽觀點，甚至還有媒體打電話向柯媽媽求證，讓柯媽當著顏寬恒的面，直接在電話中怒回，「我要生就要生柯文哲這種囝（兒子）啦！」、「做人怎麼可以這樣豪洨白賊話！」

四叉貓稍早在臉書發出「道歉文」，為先前貼文中的說法造成誤會，向柯媽媽道歉，表示「稍早在臉書發文下標『生子當生顏寬恒』，結果有記者打電話去問柯媽媽是不是想要生顏寬恒這種兒子，該篇文章造成柯媽媽的困擾十分抱歉（鞠躬）。」