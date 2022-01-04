蔡英文交付調查局2大期許：掌握科技趨勢因應新型態犯罪

▲法務部調查局調查班第58期結業典今天在調查局局本部舉行，總統蔡英文特別蒞臨致詞期勉學員在本職學能上更加精進，並與全體學員合影留念。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日出席「法務部調查局調查班第58期結業典禮」時，提出2大期許，包括發揮團隊精神，在團隊中擔任任何角色，都要堅守崗位；另外，也要掌握科技趨勢，提升專業知能，以因應新型態犯罪。

蔡英文抵達會場後，先頒發結業證書、輔導員榮譽狀，以及結業總成績前三名獎牌給學員代表；隨後在致詞時表示，調查局肩負維護國家安全、防制重大犯罪的任務，近年在國際情勢及對岸威脅挑戰之下，國安工作的複雜性和挑戰性也越來越高。

蔡英文說，面對假訊息攻擊、認知作戰，國安團隊除了要充分掌握情資，更要統合各部會力量，來確保國家安全及社會安定。

對於過去一年的工作表現，蔡英文說，不論是反滲透或反情報工作，調查局都有亮眼的成績；而在資安工作上，調查局也協助多家上市櫃公司，瓦解殭屍病毒的傳播，維護網域國境的安全。

蔡英文肯定調查局的努力，不僅透過實際的偵辦，展現保護企業人才及研發成果的功效，也嘗試新的宣傳方式，像是拍攝國安影片，來建立全民的安全防護意識，也獲得社會的迴響。

最後，蔡英文期許，調查局持續為國家安全扮演重要的防衛角色，每個工作項目背後，都有同仁辛苦的投入。她也期許學員未來不論參與任何案件，或是擔任任何角色，都能堅守崗位、全力投入。

此外，蔡英文也希望，在大家正式從事調查工作後，要持續掌握科技趨勢，隨時做好準備，因應不斷翻新的犯罪手法。

▼蔡英文出席「法務部調查局調查班第58期結業典禮」。（圖／攝影中心攝）

