蔡英文接見地表最長超馬好手羅維銘　「大家讓世界看到台灣體育」

▲總統蔡英文接見超馬好手羅維銘等代表。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日接見「第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘等代表」時表示，每一位跑者在超馬界、越野界都有好表現，一直挑戰自我極限，爭取更好成績，讓世界看到台灣體育成就。她也承諾，未來會持續支持體育運動的各項發展，對於專業競技選手也會特別提出協助，並逐年增加體育預算，期待給選手更好的照顧跟支持。

蔡英文致詞時表示，超馬選手是她2022年第一組接見的賓客，新的一年看到這麼有活力的超馬選手，她覺得總統府突然年輕了很多。

蔡英文恭喜羅維銘選手完成「地表最長超級馬拉松」，更以「48天11小時52分鐘又1秒」的時間，拿下第2名的好成績。她指出，這項競賽考驗的不只是體力，更是意志力，很多國人透過影片，都看到羅維銘手上拿著國旗、腳上穿著台灣製造「人字拖」衝過終點，真的讓大家非常感動。

對於現場其他的選手跑者，蔡英文表示，在棲蘭越野賽分別奪下男女100公里組冠軍—周青選手和羅曉惠選手，以及「臺灣48小時超馬紀錄保持者」、同時身兼跑者和醫師的李俊昌選手與正在規劃中央山脈大縱「跑」的古明政跑者，他們在超馬界、越野界表現卓越，一直在挑戰自我極限，爭取更好的成績，讓世界看到台灣的體育成就。

蔡英文認為，台灣能有這麼多優秀的體育健將，除了選手的努力、教練的付出，也要特別感謝超馬協會和贊助的企業，他們的支持不只是選手最有力的後盾，也促進馬拉松在台灣的發展。

她說，常常在社群媒體上，看到很多人分享參加馬拉松的照片，台灣整體的運動風氣也因為馬拉松被帶動起來，這是很好的現象。

蔡英文表示，政府未來會持續支持體育運動的各項發展，對於專業競技選手也會特別提出協助。從她擔任總統以來，每一年都在增加體育預算，希望給選手更好的照顧及支持，讓選手的表現更好。

▼總統蔡英文接見超馬好手羅維銘等代表。（圖／總統府提供）

