快訊／Toyz出來了！勒戒所評估「無吸毒傾向」　檢方同意釋放

▲《英雄聯盟》（LoL）前世界冠軍Toyz劉偉健涉嫌販賣大麻菸彈遭逮，稍早獲台中戒治所釋放。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

前世界冠軍、實況主Toyz劉偉建涉嫌販售大麻煙彈被捕，日前被裁定150萬元交保，出來後馬上又進了台中戒治所。據了解，Toyz經評估後，顯示無毒癮戒斷症狀，且狀況良好，3日已停止觀察勒戒，並獲釋放。

根據《聯合新聞網》報導，Toyz去年12月28日完成複評，台中戒治所在同年12月30日將報告送交台中地檢署，報告顯示，Toyz無毒癮戒斷症狀，狀況良好。對此，檢方向戒治所傳真釋放令，Toyz於3日下午獲得釋放。

在青少年間擁有高人氣的毒舌網紅、《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，涉嫌販賣超過500顆二級毒品大麻菸彈，加上他直通製毒工廠，販毒規模宛如大盤商，台中地檢署去年9月28日指揮彰化縣警局將他逮捕，訊後依違反《毒品危害防制條例》聲請羈押禁見獲准，刑度從10年起跳，震撼各界。

劉嫌羈押2個月期限已滿後，檢方聲請延押，被法院駁回，法官裁定150萬元交保，不過，檢方認為，劉嫌有使用毒品，聲請觀察勒戒獲法院裁准，因此劉嫌交保後，立刻又被送到台中戒治所，等於是「一出來又進去」，經過40天的勒戒，3日已獲得釋放。

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