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中國《家教促進法》生效　父母教小孩必須符合「5大要求」

▲▼2019年，正在準備高考的大陸學生們。考大學，念書，高中生示意圖。（圖／CFP）

▲《中華人民共和國家庭教育促進法》2022年1月1日上路。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸《中華人民共和國家庭教育促進法》今年1月1日正式上路，央視報導提到「家庭教育從家事上升到國事」、「中國父母進入依法帶娃時代」，相關討論一度衝上微博熱搜榜第一，不過許多大陸網友在報導下方表示，「任何事前頭加上了依法兩個字，就呵呵」、「只要不生就不會違法，不婚不育保平安」。

根據央視報導，《家庭教育促進法》歷經1月、8月和10月全國人大三次審議後通過，並於2022年1月1日正式實施。《中華人民共和國家庭教育促進法》也是繼《教育法》、《義務教育法》和新版《未成年人保護法》後，中國又一部教育領域的重磅法規。

《家庭教育促進法》實施後，家庭教育從家事上升到國事，中國父母進入依法帶娃時代，法規中分別從「家庭責任」、「國家支持」、「社會協同」和「法律責任」等4大方面，針對「未成年孩子的父母、監護人」、「社會對家庭教育應當承擔的責任」進行了劃分及規定。

《家庭教育促進法》中提到，家庭教育應符合5點要求，包含「尊重未成年人身心發展規律和個體差異」、「尊重未成年人人格尊嚴，保護其隱私權及合法權益」、「遵循家庭教育特點，貫徹科學的家庭教育理念和方法」、「家庭教育、學校教育、社會教育緊密結合、協調一致」、「結合實際情況採取靈活多樣的措施」。

同時也規定父母或監護人必須「合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛煉的時間，避免加重未成年人學習負擔，預防未成年人沉迷網絡」、「不得因為性別、身體狀況、智力等歧視未成年人，不得實施家庭暴力，不得脅迫、引誘、教唆、縱容、利用未成年人從事違反法律和社會公德的活動」。

▲▼中國家庭教育法生效進入「依法帶娃」時代　網民：不婚不生比啥都安全。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國家庭教育法生效進入「依法帶娃」時代　網民：不婚不生比啥都安全。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友回應。（圖／翻攝自微博）

《家庭教育促進法》相關討論一度衝上微博熱搜榜第一，不過許多大陸網友在報導下方表示「「有什麼意義，都是一些大話、概念，沒有處罰規定」、「只要不生就不會違法，不婚不育保平安」、「留守兒童怎麼算」、「說得容易，多少父母為一日三餐奔波著」，也有人笑「未來會不會直接分配媳婦了」、「以後直接逼你生」。

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