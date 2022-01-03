台中男下秒起火燃燒　勇警拿滅火器「撲上去救人」

記者白珈陽／台中報導

向警察敬禮！台中繼2日有員警衝進氣爆現場救人，今日又有勇警奮不顧身挽救全身著火市民。台中市陳姓男子2日下午前往黃男家門口，疑因情緒不穩，意欲自焚，轄區太平警分局員警見狀立刻上前噴灑滅火器，但陳頑強抵抗，警方再施以辣椒水並將其壓制，才阻止憾事發生。

▲太平警分局員警壓制全身著火的陳男，阻止憾事發生。（圖／民眾提供）

據悉，40歲陳男與49歲黃男1年多前曾為同事，疑因黃男積欠陳男30萬元，雙方訴諸法院，但最後法官判處不起訴處分；陳近期因經濟困難生活窘迫，多次私下聯絡黃男，盼對方出面處理，惟均吃閉門羹、氣憤難耐，才於今日下午5時許前往黃家門前。

警方獲報趕赴現場，先是口頭勸說陳男盼其冷靜，未料陳看到消防人員到場時，突情緒激動導致事故發生，員警見陳身上衣物起火燃燒，立刻持滅火器衝向陳男，將其身上火勢撲滅，但陳男執意抵抗，警方只好再施以辣椒水，制伏陳脫序行為。

事後，陳臉部、頸部輕微灼傷紅腫，警消將他送醫救治後無大礙，便將他帶回派出所釐清案情，訊後依涉嫌強制罪、公共危險罪函送地檢署偵辦。

警方呼籲，發生債務糾紛應循法律途徑，千萬不要以暴力或不理性方式為之，對於任何違法暴力案件，警方必定嚴正執法，以維護民眾安全。

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