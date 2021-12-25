平安夜上國道3卻累了！休旅車追撞轎車起火　10分鐘燒成廢鐵

▲國道休旅車追撞轎車後，車頭開始燃燒，駕駛及時跳車。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

一輛休旅車25日凌晨3點多行經國道3號北上32.5公里（安坑路段），疑因恍神疲勞駕駛追撞前車，接著休旅車開始冒出陣陣濃煙，沒多久就變成一顆大火球，10分鐘左右就燒成一塊廢鐵，所幸駕駛及時脫逃，遭追撞的轎車駕駛也無受傷，詳細案發原因仍有待調查。

▲休旅車起火燃燒，場面怵目驚心。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，35歲戚姓男子開著白色休旅車北上，一時恍神追撞前方由24歲袁姓男子所開的福斯轎車，接著休旅車開始冒煙，隨即被大火吞噬，消防員獲報後迅速抵達，只花了約10分鐘就成功熄滅火勢，現場無人員受傷，現場3線道，影響中線及外側2車道。

▲遭撞的福斯轎車。（圖／記者陳雕文翻攝）

雙方駕駛無飲酒情事，酒測值為0.00mg/l，國道警方將人帶返分隊製作筆錄，至於起火原因仍有待釐清。

國道警方呼籲，用路人應養足精神再上路，避免精神不濟降低專注力，若精神疲勞，可至服務區或下鄰近交流道充分休息後再出發；另不論駕駛人或乘客，均應繫妥安全帶，以確保自身安全。

▼休旅車頭開始燃燒，10分鐘左右已變廢鐵，可見當時火勢之大。（圖／記者陳雕文翻攝）