乾鍋起火還在睡！警聞異味破窗撲滅　屋主驚醒：忘了關火

▲▼屋主煮開水忘記關火就去睡覺，導致爐子與鍋具乾燒，引起火災。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東東河鄉泰源村日前發生一場火警，一民宅廚房在屋主粗心大意下，開水煮完後竟然未關掉瓦斯爐就逕自回寢室休息，導致爐具乾燒起火。所幸路過巡邏員警聞到異味機警前往查看發現火災，及時用滅火器撲滅解除危機。

台東成功分局泰源派出所員警日前執行夜間巡邏勤務，行經東河鄉泰源村一間民宅前時突然聞到有燒焦異味，下車靠近屋子查看赫然發現後方廚房竟已冒煙起火。

▲▼員警緊急破窗即時撲滅火源。

員警緊急拍打鐵門呼叫屋主未收到回應，當機立斷打破廚房玻璃窗，並在附近居民支援滅火器下順利將火勢撲滅。

原本在寢室內睡覺渾然不知發生火災的屋主，總算在眾人的喧嘩聲中驚醒。驚恐的表示自己當晚煮開水忘記關火即去睡覺，竟然沒發現爐子與鍋具都在乾燒，還好警察及時發現與救災，否則後果不堪設想。

成功分局表示，未注意廚房火源是住宅火災主因之一，若因燃燒不完全瓦斯外洩，導致一氧化碳濃度過高除有毒性外，亦有發生氣爆的高風險。提醒民眾每次在離開廚房前，仍應再三確認瓦斯是否關閉。也呼籲建議民眾居家應裝設住宅用火災警報器，才能在火災剛發生時及早偵知。火勢顯無法立即撲滅時，不要在意個人財物應以人命優先，將家人喚醒後迅速擇安全路線逃生，以維生命安全。