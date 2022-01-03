87歲怪老頭在墓穴「與死人住30年」：人比鬼可怕！　悲慘身世曝光

記者蔡儀潔／綜合報導

古話說「入土為安」，只有死人才會進入墓穴，但湖北有一名87歲的怪老頭，明明還是活人，卻喜歡與死人待在一起，一住就是30餘年，不管有多少人進行勸阻，他都不願意離開墓穴，過著與世無爭的生活。

▲陶少堂也被稱為「古墓老人」。（圖／翻攝自今日頭條）

陶少堂出生在湖北武漢一個小山村裡，從小父母雙亡，與爺爺相依為命，爺孫倆只能依靠兩畝薄地維持生活，不至於每天餓著肚子，但不敢奢求上學。

由於爺爺年事已高，家中無人可依靠，每當陶少堂在外面被欺負的時候，爺爺從不去為他討回公道，而是說「你以後遇見調皮的孩子要躲他們遠遠的」。長此以往，陶少堂越來越內向，打心底里埋怨自己故去的父母，為什麼他們把自己生下來，而不在身邊保護自己。

突然有一天，陶少堂的爺爺生了重病，想去醫院治病但家中沒有一分錢，他只好去找親戚借錢，可這些所謂的親人把他當做「掃把星」，不僅不給錢還拿棍棒把他打出門外，最後爺爺因沒有得到及時治療，不幸病逝。

爺爺離世後，這些親戚更不把陶少堂當人看，甚至把房子都搶走。陶少堂悲憤之下決定離鄉去打工，因沒有上過一天學，他只能做一些體力活，但身子骨瘦弱也無法長時間做苦力，再加上他內向不愛說話，經常被同事欺負，還曾被搶過工錢。

最困難時，陶少堂經常吃不起飯、大半夜在外面翻垃圾桶。嘗過世間百態之後，陶少堂決定返回家鄉，可他回到家鄉住在哪裡呢？他最後住到山林裡，餓了摘一些野菜，哪天運氣好還能打 一些山間野味。

▲陶少堂自己搬石頭將墓牆砌成1人高，最後因為空間太擠，決定擴建成一間屋子。（圖／翻攝自《荊楚網》）

然而好景不常，過了秋後天氣越來越冷，陶少堂得找個溫暖地方居住，當他為此發愁時，他發現一個墓穴，陶少堂沒有一絲害怕就走進去，在他的心裡感覺「人比鬼更可怕」。

在探察確認是一個無主之墓後，陶少堂從此便安居在這裡，後來逐漸擴建，改造了約10平方公尺的「家」，每天獨自洗衣做飯，一住就是30多年。

這30多年裡，「家」從剛開始的一無所有，慢慢有了床，還添置了一些桌椅板凳，陶少堂甚至靠自己努力挖出一口深水井，沒有電就點起煤油燈來照明。

此外，他在山中開闊了幾畝田地種了一些水果，養了一些雞、兔等各種牲畜。不少人認為居住在墓穴毛骨悚然，但陶少堂認為「心中有鬼才是真的有鬼」，很高興自己有一個家，很快就適應墓穴生活。

▲當地政府曾稱要幫助陶少堂，但都被拒絕。（圖／翻攝自今日頭條）

陶少堂的事蹟很快在附近村莊傳開，當地政府也嘖嘖稱奇，並決定給予幫助，包括提供免費的房子等。不過陶少堂拒絕了，「這山裡的一草一木，我都有了感情，墓穴中的傢具都是我親手置辦的，如果讓我辦進新的房子接觸新的人，我結束不了，我不害怕鬼，我害怕人。」

當地政府最後尊重陶少堂的決定，但每年過節都會為他送去大米、麵食。後來陶少堂沒事會出去找志願者聊天，有時候還會去找以前的鄰居打牌，最終於2016年搬出墓穴，居住在河岸風景區附近的一處空屋。