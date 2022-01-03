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17歲兄亂倫硬上15歲妹「害懷孕22周」　母求情：他非常疼愛妹妹！

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲妹妹曾試圖推開哥哥，但最後仍被性侵並懷孕。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名17歲的高中男學生2年多前在家性侵了15歲的親妹妹，導致妹妹懷孕，最終必須進行墮胎手術。哥哥3日在法庭上承認犯下性侵及亂倫罪，他的母親則在求情信中指出，兒子其實非常疼愛妹妹，但在缺乏性別界線教育下犯案，事後非常後悔。

根據港媒報導，哥哥出生於2002年、妹妹出生於2004年，兩人與母親一同住在屯門。

2019年6月，母親外出不在家，兄妹原本都在各自的床上玩手機，哥哥突然爬上妹妹的床，脫下妹妹的褲子，在沒有戴保險套的情況下性侵了妹妹。

妹妹被性侵時曾拒絕哥哥，及試圖推開哥哥，但都沒有成功，過程中也有表示會痛，但哥哥只說「過一會兒就不痛了。」

同年7月，哥哥又分別於不同的2天爬上妹妹的床，在沒有戴套的情況下與妹妹發生了各1次性關係，但這2次妹妹皆同意發生關係。

妹妹表示，不確定這3次哥哥有沒有在她的體內射精，但記得每次性交的時間大約3至5分鐘。

2020年1月，妹妹告訴母親自己月經沒來，在母親的陪同下赴醫院檢查，超音波顯示她已懷孕22周，經過DNA比對後更確認，胎兒的父親就是哥哥。

由於胎兒當時已22周，妹妹很快在1月底接受了墮胎手術，同時，哥哥也於2020年1月17日被警方逮捕。

法院3日審理此案時，哥哥承認犯下一項強姦罪及2項亂倫罪；母親則在求情信中提到，兒子其實非常疼愛妹妹，但在缺乏性別界線教育下做出相關行為，後來兒子也很後悔。

法官尚未就此案宣判，將先索取妹妹的創傷報告，以及哥哥的精神及心理報告，預計1月27日才會判刑。

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