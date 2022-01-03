Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

▲電影《千萬別抬頭》引發台灣網友熱烈討論。（圖／Netflix提供）

記者邱晟軒／綜合報導

NETFLIX電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up）集合李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯等金獎卡司，共同上演一齣政治諷刺喜劇。不過，這部電影近日也意外觸發批踢踢鄉民的敏感神經，許多人認為本片和台灣政治現況有些許雷同之處，更引起電影板板主大動作修板規，限制相關討論。

《千萬別抬頭》敘述在研究所攻讀天文學的凱特（珍妮佛勞倫斯飾）與教授藍道博士（李奧納多狄卡皮歐飾）發現了一顆在太陽系內繞行的彗星，本該是令人震驚的好消息，卻有個大問題：這顆彗星正筆直朝地球撞來，更麻煩的是，所有人都毫不在意。

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凱特和藍道展開一連串巡講，他們進入白宮，卻見到漠不關心的總統奧良（梅莉史翠普 飾）和她那擔任幕僚長、阿諛奉承的兒子傑森（喬納希爾 飾）；也上了晨間節目《The Daily Rip》，接受主持人布麗 （凱特布蘭琪 飾）的訪問。然而，一顆龐大如聖母峰、足以毀滅地球的彗星即將撞擊，竟成為政客眼中的權力算計，以及社群媒體操作下的迷因產物。

▲《千萬別抬頭》辛辣諷刺政治人物的荒誕。（圖／Netflix提供）

《千萬別抬頭》自去年24日上線串流後，即得網路世界的熱烈迴響，不少人皆被影片所描繪的政治荒誕感染，更有許多人將電影內容延伸到台灣政治現況。不料對於電影內容激烈的討論，也讓批踢踢電影板（Movie）板主臨時修板規，讓鄉民投票決議「板上開放政治相關電影延伸討論台灣政治，但要原文內文有提到，推文才能推」或「維持主題非台灣現在政治的電影禁止討論台灣現在政治」。

針對電影板板主的處理方式，卻引起許多鄉民全噓爆，「政治電影說不要討論政治滿可笑的」、「愈禁止討論愈要看！踩到痛處」、「明知道在諷刺美國，尤其是在諷刺哪個總統很明顯，但不自覺就會轉換到某地，反觀一下也不行?」、「限制發文是可以，但連推文也禁就厲害了」、「噁心，太陽花時期的PTT明明就是全開放討論」、「不管是這部還是返校，我只想擁有自由討論的自由」、「這部真的神！但是這板禁止討論很像某政府」、「標準是可以討論他國政治，不能討論本國政治」。

▲電影板板主臨時修改板規，限制相關討論 。（圖／翻攝批踢踢電影板）

對此，有網友就以「電影版自我審查開始？」為題發文分析，「因為這部片的劇情，有掌控媒體的總統、女總統、只顧政治利益、網軍洗腦人民、鬥臭警告有危險的科學家、政論節目跟媒體大肆批判科學家，還作梗圖抹黑他、發現大禍臨頭，政治人物第一件事就是搭太空梭準備落跑，最後在這些政客操作下世界真的毀了，你說這種劇情不被自我審查，可能嗎？」

不少網友看見分析文後紛紛回應，「編劇真的不是取材台灣嗎？」、「根本就是鬼島紀錄片吧」、「根本是抄襲台灣這五年的現實生活吧」、「既視感好強」、「真的！嚴禁爆雷！怎麼可以把某島未來講出來」、「千萬別討論！千萬別聯想到台灣！」、「這是電影內容還是本島現況？」、「導演根本是到台灣取材，重點擷取，有夠精闢」、「只看內容真的以為是紀錄片」。

然而，也有網友頗析影片的厲害之處，就在於各種狀況，都會有觀眾可以自行帶入解讀，他認為「片中的女總統有人說是川普，有人說是蔡英文，科技CEO也有人說是拜登，但演員卻說是庫克+貝佐斯+馬斯克+祖克柏，反正就你看什麼不爽，你就會覺得對方像什麼，然後也神準的預測，就沒有人想要關注議題本身，反正就是想吵政治。」

▼針對板主舉動，鄉民全吵翻 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

《千萬別抬頭》由奧斯卡得主《大賣空》(The Big Short) 亞當麥凱 (Adam McKay)自編自導，演員陣容還包括：梅麗史翠普、馬克勞倫斯、提摩西夏勒梅、亞莉安娜、史考特麥斯酷迪（基德酷迪 Kid Cudi）、希姆許帕托、梅蘭妮萊恩斯基、麥克奇可里斯和湯摩爾席勒，影片已於2021年12月24日上線Netflix。