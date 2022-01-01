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賴家裡趕不走？要錢買毒不成？　一刀刺死姊毒蟲遭收押

▲▼台中男子不願和姊姊、男友同住一屋，昨天上午趕不走後，一氣之下，一刀刺進姊左胸斃命。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台中男子不願和姊姊、男友同住一屋，昨天上午趕不走後，一氣之下，一刀刺進姊左胸斃命。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區周姓男子不讓姊姊和陳姓男友住在他的租屋處，姊弟倆經常為此爭吵，周男還有多次家暴紀錄，昨天上午姊弟倆再度吵架，周男氣得持水果刀刺進姊姊左胸，一旁陳男見狀趕緊騎機車載周女就醫，不料騎了10多分鐘，周女失血過多倒在路旁，經路人報警送醫仍告不治，檢方今相驗後擇日解剖，周因涉案重大有串證之虞，被法院裁定收押禁見。

▲▼台中男子不願和姊姊、男友同住一屋，昨天上午趕不走後，一氣之下，一刀刺進姊左胸斃命。（圖／ETtoday資料照）

至於被害人周女的陳姓男友，昨天上午騎機車載著周女就醫，騎經大肚區堤防邊時，周女流血過多跌落機車，倒在地上，路人一度以為是車禍，關心詢問並協助報警，陳男礙於自己是毒品通緝犯，在警消未到場前就離開現場。

▲▼台中男子不願和姊姊、男友同住一屋，昨天上午趕不走後，一氣之下，一刀刺進姊左胸斃命。（圖／ETtoday資料照）

警方獲報到場，現場已不見人車，僅留安全帽和球鞋，報案者非常機警，不但拍下陳男的機車車牌，還拍下陳男面孔，不久接獲消防局通報，有一女子被水果刀刺死，警方覺得有某種連結，加上警方平日對於轄區內治安人口都有建檔和追蹤，一眼就認出陳男是毒品人口，於是循著車行軌跡，2個小時即在烏日路邊逮捕陳男。

另一組人發現死者和弟弟周男都是毒品人口，懷疑周男涉有重嫌，立即前往大肚區租屋處，周男在家，警方在屋外尋獲水果刀，不過在屋內沒有搜到毒品。

警方逮捕周男後，對於行凶動機反覆不一，一開始供稱向姊姊要不到錢買毒而動手，但經帶回訊問，周男改口說，姊姊住在大甲老家，陳男住在烏日，但2人卻常常來住他家，他不讓2人住，執意趕走，姊弟倆為此常發生爭吵，昨天上午，周男再度要趕走姊姊和男友，一氣之下，持家裡水果刀刺進姊姊左胸，血流如注，在陳男送她就醫途中不治。

檢方上午相驗，確定死者身分後，將擇日解剖了解死因，而周男依殺人罪嫌收押禁見，陳男則是不顧周女安危，棄置路旁落跑，被依遺棄屍體罪嫌偵辦，檢方複訊後飭回。

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