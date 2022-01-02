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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒獲盧秀燕力挺！　藍營「台中鐵三角」大合體

▲▼台中鐵三角（盧秀燕、江啟臣、顏寬恒）合體。（圖／記者徐政璿攝）

▲藍營台中鐵三角（盧秀燕、江啟臣、顏寬恒）合體。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨台中第二選區立委補選候選人顏寬恒2日下午在龍井天波府舉辦一場親子活動，邀請深受小朋友喜歡的YOYO家族演出，這場活動的神秘嘉賓就是「媽媽市長」台中市長盧秀燕。據了解，盧秀燕是應邀出席這場親子活動，同行還有國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔，台中藍營大咖一起合體挺顏寬恒。

顏寬恒自11月9日宣布投入台中第二選區補選以來，盧秀燕不只在宣布參選當天就現身顏的身旁相挺，後續也多次在公開場合「合體」，如沙鹿、烏日地區的多場建設落成、開工典禮，以及1月1日在市府前廣場舉辦的「元旦升旗典禮」。

在這些場合現身，盧秀燕一如往常談的都是台中市政與建設發展，顏寬恒也很少談選舉議題，多得是他當初為鄉親爭取建設的點滴，如同盧秀燕在顏寬恒宣布參選時所說「鄉親對寬恒很了解，他可以做到三點，他對在地非常了解，一草一木如數家珍，這裡就是他的家，所以他挺身而出，繼續為鄉親服務，「因為鄉親也是他的家人！」

面對民進黨參選人林靜儀挾府院黨高層、綠營派系要角連日造勢助選，看似大咖集結，但地方人士表示，這些人都是「外地來的」，面對台中第二選區鄉親在意的交通建設，反燒煤發電製造空汙，甚至是地方長輩的長照議題，選後這些外地大咖們會有多少人放在心上？

地方人士指出，盧秀燕攜手立委江啟臣、楊瓊瓔合體相挺顏寬恒，不挑傳統的造勢大會，而是闔家同歡的親子活動，少了嚴肅的政治對立，多了輕鬆的歡笑，或許能凸顯「台中人重視生活感受，而不是黨政高層選舉的政治承諾」。

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