川普下令擊沉所有布雷船！伊朗還有「7大反擊方案」　內容曝光

▲川普下令美國海軍對所有在荷莫茲海峽布雷的船隻開火。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美伊緊張態勢持續升溫，美國總統川普23日在社群媒體強調，自己有的是時間，不急著結束戰爭，反而是伊朗等不起。他更透露已授權美國海軍，一旦發現任何船隻在荷莫茲海峽水域部署水雷，可直接開火擊沉。與此同時，伊朗方面也祭出7套軍事反擊方案，用於各種衝突情境。

川普：荷莫茲海峽已在美國掌控中

特朗普在23日的貼文中強硬表態，他並不急於結束這場與伊朗的對峙。他宣稱，美國目前已「完全控制」荷莫茲海峽，該海峽將在雙方達成協議或「發生其他情況」後才會恢復開放。他同時否認外界認為他急於求和的說法，語氣強硬地暗示伊朗才是時間壓力的承受方。

伊朗7套反制方案逐一對應美方威脅

伊朗當局23日透露，由於外交途徑受挫，加上「徹底不信任」美方的談判誠意，伊朗已依據「對等回應」與「進攻性威懾」原則，研擬出7套針對不同衝突情境的反擊預案。

1、如果伊朗發電廠遭到攻擊，伊方將以導彈與無人機回擊以色列及美國在該地區的其他盟友電力設施

2、如果油氣基礎設施受損，伊方將對以色列與美國盟友的關鍵能源設施出手，使全球石油日產量每天減少2500萬桶，且這一衝擊將持續長達1年。

3、如果伊朗軍政高層遭暗殺，德黑蘭計劃針對以色列及美國盟友的資訊科技與人工智能中心發動攻擊

4、如果本國領土遭侵犯，島嶼或港口遭攻佔，伊朗將以彈道導彈、巡航導彈及無人機聯合出擊，瞄準美軍航空母艦與武裝直升機。

5、一旦海上封鎖持續或進一步升級，伊朗揚言封鎖曼德海峽，必要時透過大規模布雷徹底切斷荷莫茲海峽的所有石油出口通道。

6、如果美軍從中東基地發動地面侵略，伊朗則計劃聯合「抵抗陣線」及當地武裝力量協同應對，甚至在民眾協助下俘虜美軍人員。

7、伊朗也可能對中東以外地區的美國利益目標採取突襲行動。

伊朗談判重心已從核問題轉向停戰

針對議長卡利巴夫出任伊朗代表團團長一事，伊朗外交部發言人23日正式表態，強調近期談判的性質已發生根本轉變，核問題已退居次要，當前最核心的任務是實現徹底停戰，並確保國家核心利益不受損。