新北2惡男用喪屍煙彈輪流性侵　少女哭訴：「我ㄑㄧㄚˊ掉」

▲新北市顏姓男子性侵昏迷少女還夥同友人車內輪流侵犯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名顏姓男子與未成年友人，利用含有依托咪酯成分的電子煙彈（喪屍煙彈）迷昏未成年少女，隨後在車內輪流對其性侵得逞，另涉及多起偷拍。士林地院審理後認，顏男利用偽藥將少女迷昏後性侵，嚴重戕害被害人身心發展，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》等罪名，合併判處有期徒刑4年10月。

顏男與陳姓少年明知陳男持有的「異丙帕酯」（依托咪酯類）電子煙彈具有麻醉效果，屬未經核准的偽藥（現已列為第二級毒品）。某日晚間，顏男騎車載著未成年少女小花（化名），前往新北某處與陳姓少年會合。隨後，顏男駕駛陳父的自小客車，三人一同前往北市某河濱公園。

在車上，陳少將一顆含有異丙帕酯成分的煙彈交給顏男，顏男再轉交給小花吸食。小花抽了不到十口之後，感覺人有點暈暈的，慢慢地就睡著了，完全沒有意識。眼見小花失去意識、無力反抗，陳少率先在車後座對小花伸出魔爪，性侵得逞。隨後，陳少竟向顏男表示「我累了換你」，顏男隨即接手，同樣對小花進行性侵。

小花在半夢半醒間察覺遭侵犯，驚覺顏男正趴在她身上，立刻出聲喝斥：「顏XX我醒了！」顏男見狀才停止動作，並轉頭對車外的陳姓少年說：「白痴喔，她醒了。」事後，為安撫要求離開的小花，兩人竟又交付兩顆煙彈給她，才讓她離去。小花返家後，第一時間透過通訊軟體向友人求救，驚恐表示：「他朋友請我抽煙彈，我ㄑㄧㄚˊ掉，然後他們把我帶到不知道哪裡，兩個輪流...」事後小花的父親察覺有異，經詢問後立刻帶同女兒報警處理。

警方獲報後，持搜索票前往顏男位於新北的住處進行搜索，當場查扣犯案用的三星手機及兩顆依托咪酯煙彈。經檢警進一步追查，發現顏男的惡行遠不止此。

顏男除了對小花乘機性交外，還分別在某三次，於其住處與另外2名未成年少女以及小花發生性關係時，在未經同意的情況下，持手機偷拍性愛過程。其中，小花在法庭上氣憤表示：「我不知道他有拍影片，他是偷拍，也沒跟我講。」

顏男在法庭上雖坦承轉讓偽藥及偷拍性影像，但矢口否認對小花乘機性交，辯稱自己「只是有這個想法，還沒脫褲子小花就醒了」。然而，法官根據小花案發後第一時間傳送給友人的求救訊息，以及小花對案發過程的清晰指證，認定顏男犯行明確，不採信其辯詞。

法官認為，顏男明知被害人為心智未成熟的少年，竟為滿足私慾，不僅偷拍性影像使其成為性剝削客體，更利用偽藥迷昏少女後性侵，嚴重戕害被害人身心發展。

合議庭依《兒童及少年性剝削防制條例》及《刑法》相關條文，合併判處顏男有期徒刑4年10月。扣案手機及性影像依法沒收，兩顆依托咪酯煙彈則沒收銷燬。全案仍可上訴。

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