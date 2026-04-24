大甲媽回鑾進員林！停轎福寧宮下大雨　鄭銘坤喊話：平安第一

▲大甲媽祖鑾轎進彰化員林市福寧宮停轎。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動今日進入第7天，回鑾隊伍24日上午進入員林市，沿途湧入大量信眾跪地「鑽轎底」，場面熱烈感人，至停轎福寧宮才開始下起大雨。副董事長鄭銘坤表示，今年媽祖相當靈驗，原本氣象預報顯示會下大雨，但出巡後僅在早晨降下些微細雨，讓信徒得以順利跟隨，同時提醒信眾要注意積水地面容易濕滑，要互相扶持。

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤(中)。（圖／宏仁醫院提供）

除了媽祖庇佑，鄭銘坤也特別感謝沿途守護信眾健康的醫療團隊與宏仁醫院。他指出，醫療人員每年隨行在側，不僅提供即時的醫療支援與專業設施，更成為遶境路上最堅實的後盾，讓信徒能夠安心追隨媽祖腳步。此外，他也熱情分享沿途品嚐的在地佳餚，特別點名員林知名的豬腳，邀請信眾一起加油、品嚐在地好滋味。

▲大甲媽祖鑾轎進福寧宮停轎後下起大雨。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

針對遶境期間人潮擁擠、容易產生情緒摩擦與衝突，鄭銘坤語重心長地呼籲信眾應「以和為貴」。他理解大家等久了難免疲累、心情浮動，但強調「接媽祖，誠心最要緊」，等待時間越長，代表媽祖帶來的賜福與感應越深厚。鄭銘坤提醒信眾，接駕應該要誠心及快快樂樂，呼籲信徒留意健康衛生，對於去程在彰化發生打架事件，也再次呼籲信徒和氣迎媽祖。