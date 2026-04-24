柯文哲遭爆夜奔醫院看病歷　新光證實：考量家屬焦慮說明病情

▲柯文哲深夜至新光醫院替黨部員工關心家屬病情，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭爆深夜至新光醫院替黨部員工關心家屬，還要醫護說明病情引發院內人員不滿。新光醫院今（24）日發布聲明證實，是考量家屬面對病況焦慮，在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明；後續也建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。

有醫護人員在社群網站Threads發文抱怨醫療現況亂象，指有病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？晚上10點要求要病解？」文中無奈表示，晚上只有值班醫師，白班主護早就下班，「虧前市長曾是醫療人員，而且這裡也不是台大，甚至要求夜班主護說明白天發生什麼事，到底憑什麼？真的是可憐值班醫師跟當班主護了。」該文所附影像可見柯文哲坐在護理站聽醫師解說病情，引發網友議論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稍早新光醫院發布聲明證實此事。聲明表示，關於家屬與「受委託之醫界同仁」於夜間時段提出之瞭解病況說明請求，考量家屬面對病況之焦慮，院方在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明。

院方聲明也還原當時情況，是為提升醫病溝通順暢，醫護團隊於護理站透過電子病歷系統，協助受委託之醫界同仁瞭解病人病況及醫療處置。

院方最後強調，考量醫療同仁之勞動負荷及為確保醫療資訊完整性，院方建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。

新光副院長洪子仁受訪表示，柯文哲是受病人家屬授權委託，協助了解病情，後續經確認柯全程「未碰觸醫院系統」，由值班醫師主導解釋病情，柯文哲也沒有接觸或查看其他病人病歷資料。

至於在護理站的爭議，一名熟悉醫院內部狀況的醫療專家表示，一般常規基於病患解釋病情需要，確實會請病患與家屬到護理站，目的是為打開影像系統來說明病情。