女警官產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲：配合調查

▲中正一分局女警官產後失血不治，該間婦產科診所今日發表聲明表示將全力配合釐清事發經過。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

台北市中正一分局2線2星女警官陳芊雯18日凌晨在新北市三重一間知名婦產科診所生產後，因產後大量出血一度呈現心肺功能停止狀態，緊急送醫搶救後雖恢復生命徵象，仍於20日不治身亡；新生女嬰則因缺氧導致腦部受損，目前仍在加護病房觀察。對此，該間婦產科今(23)日發表聲明，表示已由相關單位介入調查，院方將全力配合釐清事發經過。

院方指出，陳芊雯當天在院內待產並順利生產，未料產後突發意識不清，醫療團隊第一時間立即進行急救處置，並同步聯繫119協助轉送，先送往新北市立聯合醫院三重院區緊急救治，隨後再轉往台北馬偕醫院持續搶救，但最終仍未能挽回生命，院方對此深感遺憾與不捨。

據了解，陳芊雯送醫後曾短暫恢復生命徵象，但因出血情況嚴重，後續仍需進一步醫療處置，最終仍宣告不治。至於剛出生的女嬰，因生產過程中疑似缺氧造成腦部傷害，目前仍在新生兒加護病房接受治療，狀況尚待觀察。

陳芊雯從警約10年，過去曾負責正、副元首維安勤務，工作表現優異，即使懷孕期間仍堅守崗位，參與重要勤務，突如其來的噩耗也讓警界同仁深感震驚與不捨。針對外界關注的醫療處置流程與責任歸屬，相關主管機關已著手調查，院方表示將全力配合，盼能盡快釐清事件全貌。