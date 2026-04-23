太魯閣號撞工程車釀49死　肇禍包商「妨害投標罪」判10月定讞

▲2021年4月間的太魯閣號出軌事件釀49死。（圖／記者黃國霖攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2021年4月初的台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道撞上工程車而出軌，最終造成49死、200餘人受傷的慘案，釀禍的工程車包商李義祥，二審被以三罪判刑12年6月。案經上訴第三審，最高法院23日將他依照妨害投標罪判處有期徒刑10月定讞，至於過失致死、肇事逃逸等兩罪，則撤銷發回更審。

本案為台鐵近60年來最嚴重的事故案件，發生於2021年4月2日上午9時28分許，載有498人的臺鐵408次TEMU1000型太魯閣自強號列車，於花蓮清水隧道北口撞及K51標工程工地滑落之施工車輛，造成列車翻覆，發生司機員2名、乘客47人死亡，213人受傷之重大事故。

檢方追查肇事責任，查出擁有工程車的包商李義祥，案發當天上午8點多與聘雇的越南籍移工華文好，違反停工規定前往工地施工。但因操作不慎，工程車從工地斜坡停放後滑落大清水休憩區附近鐵道。事故發生後，李義祥並未立刻通知台鐵，結果1分多鐘後，太魯閣號就開到隧道口，司機員煞車不及，撞上工程車，火車出軌，在隧道內強力撞擊，造成49人死亡的慘劇。檢方因此對李義祥、華文好等人，提起公訴。

一審花蓮地院審理後，認定李義祥犯下「過失致死」、違反《政府採購法》兩項罪名，判刑7年10月；華文好無罪。案件上訴二審，高等法院花蓮分院去年5月間改依照「過失致死」、「肇事逃逸」、「妨害投標」等三罪判刑，其中「過失致死」判刑5年、「肇事逃逸」判刑7年、「妨害投標」判刑10月，定應執行有期徒刑12年6月；華文好仍舊無罪。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，23日作出判決。最高法院將李義祥「妨害投標罪」判刑10月部分判刑定讞，至於「過失致死」判刑5年、「肇事逃逸」判刑7年兩罪部分則撤銷，發回花蓮高分院更審。理由是因李義祥針對過失致死部分上訴第二審，但二審卻漏未判決；另外肇事逃逸部分也有適用法條上的爭議，因此這兩部分均撤銷發回更審。至於華文好無罪部分，最高法院則駁回上訴，無罪確定。

▼李義祥遭判刑10月定讞。（圖／記者陳以昇攝）