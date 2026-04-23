　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太魯閣號撞工程車釀49死　肇禍包商「妨害投標罪」判10月定讞

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲2021年4月間的太魯閣號出軌事件釀49死。（圖／記者黃國霖攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2021年4月初的台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道撞上工程車而出軌，最終造成49死、200餘人受傷的慘案，釀禍的工程車包商李義祥，二審被以三罪判刑12年6月。案經上訴第三審，最高法院23日將他依照妨害投標罪判處有期徒刑10月定讞，至於過失致死、肇事逃逸等兩罪，則撤銷發回更審。

本案為台鐵近60年來最嚴重的事故案件，發生於2021年4月2日上午9時28分許，載有498人的臺鐵408次TEMU1000型太魯閣自強號列車，於花蓮清水隧道北口撞及K51標工程工地滑落之施工車輛，造成列車翻覆，發生司機員2名、乘客47人死亡，213人受傷之重大事故。

檢方追查肇事責任，查出擁有工程車的包商李義祥，案發當天上午8點多與聘雇的越南籍移工華文好，違反停工規定前往工地施工。但因操作不慎，工程車從工地斜坡停放後滑落大清水休憩區附近鐵道。事故發生後，李義祥並未立刻通知台鐵，結果1分多鐘後，太魯閣號就開到隧道口，司機員煞車不及，撞上工程車，火車出軌，在隧道內強力撞擊，造成49人死亡的慘劇。檢方因此對李義祥、華文好等人，提起公訴。

一審花蓮地院審理後，認定李義祥犯下「過失致死」、違反《政府採購法》兩項罪名，判刑7年10月；華文好無罪。案件上訴二審，高等法院花蓮分院去年5月間改依照「過失致死」、「肇事逃逸」、「妨害投標」等三罪判刑，其中「過失致死」判刑5年、「肇事逃逸」判刑7年、「妨害投標」判刑10月，定應執行有期徒刑12年6月；華文好仍舊無罪。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，23日作出判決。最高法院將李義祥「妨害投標罪」判刑10月部分判刑定讞，至於「過失致死」判刑5年、「肇事逃逸」判刑7年兩罪部分則撤銷，發回花蓮高分院更審。理由是因李義祥針對過失致死部分上訴第二審，但二審卻漏未判決；另外肇事逃逸部分也有適用法條上的爭議，因此這兩部分均撤銷發回更審。至於華文好無罪部分，最高法院則駁回上訴，無罪確定。

▼李義祥遭判刑10月定讞。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼李義祥借提。（圖／記者陳以昇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／性侵殺害女大生　逃死定讞
上市櫃飆1.8兆天量！法人「資金太興奮」陷修正　反彈全看權值
快訊／為了湯圓暴怒打死妻！　鹿港里長判13年
泰國擬取消「36國家免簽待遇」　理由曝：外籍遊客亂象多
台南街頭強擄女學生！正義騎士救人...木棍都打斷了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中正二分局女警涉洩密！　檢調今發動搜索帶回約談

快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

北市大安區醫美診所槍擊案　警第二波搜索逮3嫌2人收押1交保

太魯閣號撞工程車釀49死　肇禍包商「妨害投標罪」判10月定讞

快訊／為了湯圓暴怒打死妻！藏監視器滅證　鹿港里長判13年

清潔劑灑滿地慘況曝！國3水上事故全線封閉　清理2小時仍未排除

柵欄放下還硬闖！嘉義自小客衝平交道　撞上阿里山林鐵台車釀1傷

聚餐酒後口角變大亂鬥！桃警出動快打部隊逮7人　查獲空氣槍

花蓮外海賞鯨驚見浮屍！緊急通報海巡打撈　疑為落海失蹤釣客

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

快訊／中正二分局女警涉洩密！　檢調今發動搜索帶回約談

快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

北市大安區醫美診所槍擊案　警第二波搜索逮3嫌2人收押1交保

太魯閣號撞工程車釀49死　肇禍包商「妨害投標罪」判10月定讞

快訊／為了湯圓暴怒打死妻！藏監視器滅證　鹿港里長判13年

清潔劑灑滿地慘況曝！國3水上事故全線封閉　清理2小時仍未排除

柵欄放下還硬闖！嘉義自小客衝平交道　撞上阿里山林鐵台車釀1傷

聚餐酒後口角變大亂鬥！桃警出動快打部隊逮7人　查獲空氣槍

花蓮外海賞鯨驚見浮屍！緊急通報海巡打撈　疑為落海失蹤釣客

花蓮吉安鄉桶裝瓦斯補助開跑！每戶最高可領646元　申請至6月底

流浪狗「瘋咬40人」印度街頭失控狂奔！　傷患打狂犬病疫苗

快訊／中正二分局女警涉洩密！　檢調今發動搜索帶回約談

全中運金門再傳捷報！金門高中盧羿霏高女5000公尺勇奪銅牌

快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

台中銀爆6內鬼勾結詐團洗錢36億！　公司：全力配合司法調查

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

高德地圖「紅燈倒數」超準　交通部駁資料外流：大數據推估的

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

想跳槽？壽山黑猩猩「埋首苦讀」求職版　小朋友笑：找新工作嗎

曾國城賣別墅開價9千萬　15年「起家厝」價格翻倍

社會熱門新聞

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

男抓幼龍蝦被咒「不會浮起來」　南雅外海溺斃

獨／36歲台男泰國失聯　驚恐控訴險遭活摘器官

忘了生日就抓狂！法官判准年薪2千萬竹科男休妻

台中商銀又出事　6幹部幫地產大亨洗錢36億

北市36歲女警產後不治　千金腦損住NICU

妻重逢童年玩伴懷孕　夫崩潰求償60萬

女警產後離世　疑姪女寫紙板求「保佑姑姑」

模範警察來不及領獎！36歲女警官產後離世

無照酒駕畫面曝！李育朋肇事後折回酒吧找友求救

弟返台約見面獨居姊命喪惡火　團聚成悲痛認屍

快訊／土城室外停車場竄火！6車陷火海

更多熱門

相關新聞

NONO性侵案二審仍輕判　理由曝光

NONO性侵案二審仍輕判　理由曝光

藝人NONO性侵案件二審宣判，高等法院駁回上訴，仍認定NONO僅在2011年間，對某女子犯下強制性交未遂罪，維持有期徒刑2年6月；至於檢方起訴指稱遭侵害的其餘5名被害人，二審仍維持無罪。高院指出，因被害人供述不完整、再加上事發過久，已經欠缺有力的補強證據，所以才無法將NONO定罪。

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

陸男子四進四出戒毒所 自學法律助同路人！盼被社會重新接納

陸男子四進四出戒毒所 自學法律助同路人！盼被社會重新接納

死囚歐陽榕病逝　檢察總長仍提非常上訴

死囚歐陽榕病逝　檢察總長仍提非常上訴

控衛福部、疾管署圖利高端疫苗　立委慘了

控衛福部、疾管署圖利高端疫苗　立委慘了

關鍵字：

法律人權李義祥太魯閣出軌工程車包商最高法院

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面