林秉樞獄中命危！控北所醫療紀錄涉偽造　矯正署遭監院糾正回應了

▲林秉樞（中）2021年對當時交往的時任立委高嘉瑜施暴。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉人豪／台北報導

林秉樞2021年對當時女友、時任民進黨立委高嘉瑜毆打施暴，被依傷害等罪判刑2年9月定讞，在台北看守所內的台北監獄台北分監服刑至2024年12月，因重病戒護住院，所方認為林男在監無法獲得妥善治療，2025年2月21日准許林男保外醫治。而林秉樞不滿指控所方的醫療紀錄與事實不符，監察院針對醫療問題糾正法務部矯正署。對此，矯正署指出，絕無偽造情事法，針對個案健康，給予適切照護，落實醫療人權保障。

林秉樞在法院審理期間，就多次自稱患有高血壓、高血糖等宿疾，出現糖尿病酮酸中毒等症狀，但他服刑期間不愛吃正餐，常靠泡麵果腹，並頻繁購買所內福利社賣的瓶裝飲料當水喝，因而多次在所內就診。林秉樞2024年12月18日上午被發現意識不清、身體虛弱，所內駐診醫師檢查林男血壓偏低，情況不對勁。立刻被所方戒護到合作的衛生福利部台北醫院急救，林男一度休克，幸被救回但持續住院，因腎衰竭伴隨敗血症，被裝上葉克膜治療。

林父質疑台北看守所沒及時送醫，事發前2天他去所內跟兒子會面，聽兒子胡言亂語，聲稱可能會比爸爸早走、「對不起，爸爸請你保重身體」，令他很心碎，後來接獲兒子住院消息，更不解為何「健康壯年人服刑1年突然病危」，他「為免浪費醫療資源」，已忍痛簽署放棄急救兒子同意書。

▲林秉樞父親（中）聲稱已忍痛簽署放棄急救兒子同意書。（資料照／記者陳以昇攝）

矯正署指出，自2013年起矯正機關收容人均納入全民健康保險對象，由衛生福利部指定健保特約醫院提供醫療照護，並按照專業醫囑契合收容人所需醫療資源。另本署偕同衛福部與醫事專家學者，訂定緊急戒護外醫標準、流程，以及受刑人保外醫治審核基準及管理辦法，針對個案健康，給予適切照護，落實醫療人權保障。

針對監察案件調查，矯正署始終秉持絕不迴避、勿枉勿縱態度，督責所屬機關全力配合釐清說明。矯正署指出，林秉樞於2023年10月入所，罹患慢性疾病，所方皆按其需求安排就診，過程均依醫囑照護服藥、覈實登載，絕無偽造情事。復於2024年12月初，林秉樞因身體不適密集協助看診，同月18日上午經醫師診斷後即戒送外醫住院，後所方尊重家屬意願於2025年2月21日辦理保外醫治，全案業由新北地方檢察署偵辦，該所均積極配合並尊重司法偵查程序。