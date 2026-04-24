立法院譴責中國施壓賴清德出訪　朝野無異議逕付二讀

▲立法院會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德原定出訪史瓦帝尼，但因中國施壓，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。今（24日）立法院會中，民進黨團提案，嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段迫使第三國撤銷我國元首專機飛航許可之粗暴行為，並構成對第三國主權之公然干涉。中華民國是主權獨立的民主國家，全體委員將超越黨派立場，團結一致，捍衛國家主權。該案在朝野無異議下逕付二讀。

民進黨團提案，針對中華人民共和國政府近日透過外交脅迫與經濟施壓手段，迫使塞席爾、馬達加斯加及模里西斯三國無預警撤銷我國元首出訪專機之飛航許可，嚴重威脅飛航安全，違反國際規範及慣例，更破壞國際法所揭示之國家平等與不干涉原則，公然挑戰國際秩序，打壓我國走向世界之權利，爱此，建請院會作成決議。

提案內容指出，一、立法院不分朝野堅定支持我國總統進行對外國是訪問，堅持台灣人有走向世界，與世界各國交往合作的權利。二、嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段迫使第三國撤銷我國元首專機飛航許可之粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權之公然干涉。

三、促請外交部、駐外館處、國際民航組織(ICAO)之友我代表及所有可行管道，將本事件列入國際紀錄，且尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制之關注與因應，並就中華人民共和國對我國長期之脅迫行為，研擬完整之法律文件與政策白皮書，於年度外交報告中專章說明。

四、呼籲世界上所有理念相近之民主夥伴，正視中華人民共和國實施經濟與外交脅迫之行為，將其納入各國反脅迫(anti-coercion)之政策工具與立法檢討。並以具體行動聲援我國維護正當國際交往之權利，共同捍衛以規則為基礎之國際秩序、自由開放之國際航空體系，以及中小型國家免於威權霸凌之主權空間。

民進黨團指出，中華民國是主權獨立的民主國家，任何外部勢力之脅迫、封鎖、打壓，皆不能改變我國走向世界、與民主夥伴並肩同行之決心。全體委員將超越黨派立場，團結一致，捍衛國家主權、民主自由與國際尊嚴。」是否有當，敬請公決。

