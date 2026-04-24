路口鬼切害後車追撞！失聯移工「回頭一瞥」開溜　肇逃49天落網

▲越南籍孫姓男子日前騎車變換車道時，導致後方兩輛機車追撞受傷後逃逸。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區今3月初傍晚發生一起惡劣肇事逃逸案。一名25歲越南籍孫姓男子，於下班尖峰時段騎乘機車強行變換車道，導致後方兩輛機車追撞受傷後逃逸。高雄警方歷經一個多月「以車追人」，終於在4月21日將這名已逾期居留2年的失聯移工逮捕歸案。

事故發生於3月3日18時30分許，正值車流量極大的下班時段。50歲林姓男子騎乘機車行經翠亨南路與中平路口時，前方一輛機車突然從內側車道大角度向外切出，林男被迫緊急煞車，導致後方42歲洪男閃避不及撞上，兩人皆受有擦挫傷。當時林男忍痛大聲喝止，要求肇事駕駛停車處理，不料該名男子僅回頭看了一眼，隨即猛催油門逃離現場，行徑相當囂張。

前鎮分局獲報後立即成立專案小組，調閱監視器後發現肇事車輛登記於一名越南籍移工名下，但經查該原車主早已返回越南超過一年，實際使用人身分不明，讓追查一度受阻。

警方擴大調閱鳳山五甲一帶監視器，並進行大數據路線比對，鎖定該車頻繁出現在五甲三路周邊。歷經多日埋伏，員警於4月21日清晨7時許發現目標現蹤，立即展開尾隨。

當警方於大德街與五甲二路口上前攔阻時，孫姓男子竟棄車狂奔，試圖鑽入巷弄脫困。員警隨即展開徒步追捕，最終成功將其壓制在地。經查，孫男不僅涉及肇事逃逸，更是一名已逾期居留超過2年的失聯移工。他向警方供稱，是因為害怕身分曝光被遣返，當下才會心虛逃跑。

全案訊後，警方將孫男依公共危險肇事逃逸罪移送高雄地方檢察署偵辦。至於逾期居留部分，則交由移民署高雄市專勤隊依法處理；同車乘客經查並無不法情事。