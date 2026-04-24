招攬親友投資海外賭場40億！模範警察判刑2年　慘被拔官須入獄

▲吳崇雄（右）破獲雨衣大盜搶銀行案，獲當時的台北市長郝龍斌（左）頒獎表揚。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

曾獲「模範警察」殊榮的台北市警員吳崇雄，2016年捲入警界吸金案，他招攬親友參與投資海外賭場，宣稱保證獲利最高年息40％，還以最高年息60％四處借貸。吳崇雄事後遭懲戒法院判處撤職確定，刑案部分也遭最高法院依違反《銀行法》等罪，判處2年定讞，須入獄服刑。

吳崇雄從基層警員做起，練就一身辦案功夫，2012年3月間台企銀南京東路分行遭「雨衣大盜」王淵持槍搶走1250萬元，還有1位保全員雙腿中彈受傷，吳崇雄時任轄區松山警分局刑事小隊長，參與過濾13萬個監視畫面檔案，眼尖揪出王淵身影協助緝捕到案，位居「首功」，之後獲頒「警英榮譽勳章」。

雖然獲頒警界最高殊榮，但吳崇雄也在這時開始捲入吸金案件，當時松山警分局另名小隊長蔡崇文，因為貸款給吸金慣犯徐正倫的長征公司、銀河紅利公司獲取暴利。蔡男藉此開始吸收下線，宣稱投資澳門某剛開幕賭場的「紅利貴賓會」專案、保證獲利年息18％到40％，因此包含吳崇雄以及時任北市婦幼警察隊偵查佐黃煇庭、中正第二警分局偵查佐潘昇達，都向親友借錢給徐男融資，而徐正倫集團吸金估計超過40億。

全案2016年間遭檢警破獲後，徐男遭捕，另外蔡崇文、吳崇雄等員警也遭偵辦起訴。徐男一審遭判刑17年，4名員警也遭判刑3年6月到4年6月不等的刑期。二審則改重判徐男有期徒刑20年，蔡崇文遭判刑3年，吳崇雄判刑2年，黃、潘皆判刑2年2月。

全案再上訴第三審，最高法院24日將部分判刑定讞、部分撤銷發回。其中徐男20年有期徒刑部分定讞，吳、黃、潘三人也均遭判刑定讞，都須發監執行。另外徐男二審宣告沒收10億餘元犯罪所得、蔡男遭判刑3年部分，均撤銷發回更審。