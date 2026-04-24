　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

招攬親友投資海外賭場40億！模範警察判刑2年　慘被拔官須入獄

台北市松山分局小隊長吳崇雄，曾因偵破「雨衣大盜」案有功，獲「警英榮譽勳章」。現涉投資澳門賭場吸金46億元案，遭新北地方法院裁定收押禁見。台北市警局開鍘停職、徹獎。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲吳崇雄（右）破獲雨衣大盜搶銀行案，獲當時的台北市長郝龍斌（左）頒獎表揚。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

曾獲「模範警察」殊榮的台北市警員吳崇雄，2016年捲入警界吸金案，他招攬親友參與投資海外賭場，宣稱保證獲利最高年息40％，還以最高年息60％四處借貸。吳崇雄事後遭懲戒法院判處撤職確定，刑案部分也遭最高法院依違反《銀行法》等罪，判處2年定讞，須入獄服刑。

吳崇雄從基層警員做起，練就一身辦案功夫，2012年3月間台企銀南京東路分行遭「雨衣大盜」王淵持槍搶走1250萬元，還有1位保全員雙腿中彈受傷，吳崇雄時任轄區松山警分局刑事小隊長，參與過濾13萬個監視畫面檔案，眼尖揪出王淵身影協助緝捕到案，位居「首功」，之後獲頒「警英榮譽勳章」。

雖然獲頒警界最高殊榮，但吳崇雄也在這時開始捲入吸金案件，當時松山警分局另名小隊長蔡崇文，因為貸款給吸金慣犯徐正倫的長征公司、銀河紅利公司獲取暴利。蔡男藉此開始吸收下線，宣稱投資澳門某剛開幕賭場的「紅利貴賓會」專案、保證獲利年息18％到40％，因此包含吳崇雄以及時任北市婦幼警察隊偵查佐黃煇庭、中正第二警分局偵查佐潘昇達，都向親友借錢給徐男融資，而徐正倫集團吸金估計超過40億。

全案2016年間遭檢警破獲後，徐男遭捕，另外蔡崇文、吳崇雄等員警也遭偵辦起訴。徐男一審遭判刑17年，4名員警也遭判刑3年6月到4年6月不等的刑期。二審則改重判徐男有期徒刑20年，蔡崇文遭判刑3年，吳崇雄判刑2年，黃、潘皆判刑2年2月。

全案再上訴第三審，最高法院24日將部分判刑定讞、部分撤銷發回。其中徐男20年有期徒刑部分定讞，吳、黃、潘三人也均遭判刑定讞，都須發監執行。另外徐男二審宣告沒收10億餘元犯罪所得、蔡男遭判刑3年部分，均撤銷發回更審。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「旭山動物園」員工棄屍　30多歲妻丟園內焚化爐
快訊／會變便宜？看電影、演唱會、球賽娛樂稅全廢除　國會三讀修
台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%
川普下令擊沉所有布雷船！伊朗還有「7大反擊方案」　內容曝光
快訊／賴清德赴陳芊雯靈堂上香　指示提供必要協助
沒穿bra拍團購片翻紅⋯王俐人震撼宣布上SWAG
柯文哲遭爆夜奔醫院看病歷　新光證實：考量家屬焦慮說明病情
台中男做腸胃鏡喪命　女兒悲：沒有爸爸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

桃園查獲失聯、非法移工30人　越籍男不知被通緝還在市場旁工作

獨／高雄「阿志頭」警員車內輕生送醫救回　疑有容貌焦慮困擾

日料廚師潛套房裝2針孔　女同事陷《楚門的世界》隱私被看光

招攬親友投資海外賭場40億！模範警察判刑2年　慘被拔官須入獄

大甲媽回鑾進員林！停轎福寧宮下大雨　鄭銘坤喊話：平安第一

路口鬼切害後車追撞！失聯移工「回頭一瞥」開溜　肇逃49天落網

台電工程車台74線自撞！4人受困被救出送醫　疑不熟路況釀禍

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

桃園查獲失聯、非法移工30人　越籍男不知被通緝還在市場旁工作

獨／高雄「阿志頭」警員車內輕生送醫救回　疑有容貌焦慮困擾

日料廚師潛套房裝2針孔　女同事陷《楚門的世界》隱私被看光

招攬親友投資海外賭場40億！模範警察判刑2年　慘被拔官須入獄

大甲媽回鑾進員林！停轎福寧宮下大雨　鄭銘坤喊話：平安第一

路口鬼切害後車追撞！失聯移工「回頭一瞥」開溜　肇逃49天落網

台電工程車台74線自撞！4人受困被救出送醫　疑不熟路況釀禍

BMW大軍集結「多款新車台灣今年導入」！M3性能車40週年現身

快訊／北海道「旭山動物園」員工棄屍！　妻子屍體丟園內焚化爐

膠原蛋白吃很久沒感覺？關鍵在這3點　很多人都做錯

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

麥卡倫冷血中距離準絕殺尼克　大讚庫明加有「冠軍基因」

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

網傳高美濕地遭回填「世紀之毒」戴奧辛　環保局澄清：未檢出

大谷翔平最愛寶可夢曝光！大聯盟也瘋　皮卡丘成最大贏家

安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！

社會熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎

即／馬國女大生命案　梁育誌無期徒刑定讞

台中男檢查腸胃隔天竟亡　家屬批診所無歉意

快訊／中正二分局28歲女警幫前男友偷查個資　今早10萬交保

即／女警替前男友查個資獲交保　再被分局記過兩次

性侵殺害馬國女大生「可教化」逃死　家屬回應了

台中台74線警匪追逐！詐團車手拒檢衝撞遭開槍

即／女高中生遭勒脖拖行　警鎖定對象火速逮捕

太魯閣號出軌釀49死　肇禍包商部分犯行定讞

快訊／水源快2車碰撞！往基隆高架全線封閉

更多熱門

相關新聞

即／馬國女大生命案　梁育誌無期徒刑定讞

即／馬國女大生命案　梁育誌無期徒刑定讞

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭性侵後被殘忍殺害，兇嫌梁育誌遭捕後，一二審、更一審均遭判處死刑，但今年初的更二審改判他無期徒刑。全案再上訴最高法院，最高法院23日駁回上訴，全案定讞，梁育誌確定逃過死刑。

太魯閣號出軌釀49死　肇禍包商部分犯行定讞

太魯閣號出軌釀49死　肇禍包商部分犯行定讞

NONO性侵案二審仍輕判　理由曝光

NONO性侵案二審仍輕判　理由曝光

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

陸男子四進四出戒毒所 自學法律助同路人！盼被社會重新接納

陸男子四進四出戒毒所 自學法律助同路人！盼被社會重新接納

關鍵字：

法律人權模範警察賭場吸金最高法院撤職雨衣大盜

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

「下一個輝達」在台灣！　AI浪潮成最大紅利贏家

日「大尺度網紅」熱舞創流量密碼　百萬人封無罩教主

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面