　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎　全場嚇壞！

▲一名阿伯在奠安宮前準備10公尺長的鞭炮準備迎大甲媽祖鑾轎。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮影音網站）

▲一名阿伯在奠安宮前準備10公尺長的鞭炮準備迎大甲媽祖鑾轎。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮影音網站）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，今（23日）晚駐駕北斗鎮奠安宮，廟前廣場人潮爆滿，警方機動應變隊在旁嚴加戒備。鑾轎由鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤扶轎緩緩進入，現場突然驚見一名阿伯拉著一串長達10公尺的鞭炮，準備點火燃放迎接媽祖，瞬間吸引所有人的目光，廟方執事人員與警方見狀立即上前迅速收走，所幸僅是一場虛驚，未釀成意外。

大甲媽鑾轎今日凌晨跨越濁水溪進入彰化，午間暫駐埤頭鄉合興宮。傍晚進入北斗鎮後，沿途信眾爭相鑽轎腳，在轎及警方「機動應變隊」全力護轎下，由鎮瀾宮董事長顏清標親自領轎，於晚間7時準時抵達奠安宮，北斗小鎮成不夜城，熱鬧不已。

▲一名阿伯在奠安宮前準備10公尺長的鞭炮準備迎大甲媽祖鑾轎。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮影音網站）

▲鎮瀾宮執事人員立刻制止阿伯放鞭炮。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮影音網站）

就在鑾轎準備進入廟埕前，一名阿伯為了迎接媽祖，突然拿出一條長達10公尺的鞭炮闖入鑾轎通道，一度試圖點火施放，現場信眾傻眼，也有人見狀立即閃避。鎮瀾宮執事人員與警方等人見狀，立即火速上前制止，將整串鞭炮火速收走，留下阿伯一臉錯愕。

今年大甲媽祖繞境，去程進入彰化縣境28小時，信眾放鞭炮相迎，消防局共開出54張勸導單，創下零開罰紀錄，今日回鑾預計24日凌晨1時起駕，將行經田尾、永靖、員林、大村、花壇等鄉鎮市，並於當日深夜11時抵達彰化市永樂街天后宮。警消提醒信眾遵守秩序，切勿在人群中擅自燃放鞭炮或進行危險行為，共同維護遶境安全，讓媽祖回鑾之路平安順利。

▲一名阿伯在奠安宮前準備10公尺長的鞭炮準備迎大甲媽祖鑾轎。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮影音網站）

▲警方機動應變隊立刻前往將鞭炮收走。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮影音網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5/1綜所稅來了！6大新制一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎　全場嚇壞！

北市轎車雨夜突失控「四輪朝天」　7旬男女送醫

新北2惡男用喪屍煙彈輪流性侵　少女哭訴：「我ㄑㄧㄚˊ掉」

大自然是最佳療癒空間　全台「馨生保護服務據點」落腳清境農場

大甲媽回鑾彰化！警力「重兵佈署」5熱點防爆搶轎衝突

台中台74驚傳槍響！20歲車手「衝撞警車」狂逃5km　警轟1槍制伏

塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

桃園市議員朱珍瑤遭恐嚇　黑衣男闖服務處喊「不要碰」1件事

台南「隨機擄人男」24小時落網！黃偉哲發聲：守護安全是首要任務

涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

無照酒駕畫面曝！李育朋「喝到天亮」　肇事後折回酒吧找友求救

新店3機車連環撞還掃到對向公車　1男重傷昏迷！慘摔影片曝

【伊朗公開影片】首度扣押貨櫃船！革命衛隊持槍登船

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎　全場嚇壞！

北市轎車雨夜突失控「四輪朝天」　7旬男女送醫

新北2惡男用喪屍煙彈輪流性侵　少女哭訴：「我ㄑㄧㄚˊ掉」

大自然是最佳療癒空間　全台「馨生保護服務據點」落腳清境農場

大甲媽回鑾彰化！警力「重兵佈署」5熱點防爆搶轎衝突

台中台74驚傳槍響！20歲車手「衝撞警車」狂逃5km　警轟1槍制伏

塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

桃園市議員朱珍瑤遭恐嚇　黑衣男闖服務處喊「不要碰」1件事

台南「隨機擄人男」24小時落網！黃偉哲發聲：守護安全是首要任務

涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

高德地圖列「危害國安產品」！陸委會：禁用越早決定越好

兆豐舉辦水力發電投融資研討會　攜手金融同業倡議「多元綠能」政策

【稱「沒射X不算」】NONO被控性侵6女！　二審駁回維持2年6月

相關新聞

大甲媽回鑾彰化！警力重兵佈署5熱點

大甲媽回鑾彰化！警力重兵佈署5熱點

大甲媽祖遶境進香回鑾，今(23日)晚間駐駕北斗奠安宮。沿途信眾簇擁膜拜、爭相鑽轎腳，整座小鎮熱鬧非凡。預計明天中午過後，隊伍將進入北彰化的花壇鄉境。有鑑於日前彰化市才爆發嚴重肢體衝突，造成三名員警受傷，彰化縣警察局這次全面提升戒備，針對過去曾發生搶轎衝突的熱區，部署大量警力與機動應變隊，全力防止打架鬧事再次發生。

塑料倉庫大火黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

塑料倉庫大火黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

即／為了湯圓暴怒打死妻　鹿港里長判13年

即／為了湯圓暴怒打死妻　鹿港里長判13年

彰化男撞飛86歲阿嬤　落跑躲1天才出面

彰化男撞飛86歲阿嬤　落跑躲1天才出面

大甲媽回鑾彰市　大埔路4/24-4/25全線封閉　

大甲媽回鑾彰市　大埔路4/24-4/25全線封閉　

關鍵字：

大甲媽彰化鞭炮鑾轎顏清標鄭銘坤

讀者迴響

最夯影音

更多
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀
午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面