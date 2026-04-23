阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎　全場嚇壞！

▲一名阿伯在奠安宮前準備10公尺長的鞭炮準備迎大甲媽祖鑾轎。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮影音網站）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，今（23日）晚駐駕北斗鎮奠安宮，廟前廣場人潮爆滿，警方機動應變隊在旁嚴加戒備。鑾轎由鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤扶轎緩緩進入，現場突然驚見一名阿伯拉著一串長達10公尺的鞭炮，準備點火燃放迎接媽祖，瞬間吸引所有人的目光，廟方執事人員與警方見狀立即上前迅速收走，所幸僅是一場虛驚，未釀成意外。

大甲媽鑾轎今日凌晨跨越濁水溪進入彰化，午間暫駐埤頭鄉合興宮。傍晚進入北斗鎮後，沿途信眾爭相鑽轎腳，在轎及警方「機動應變隊」全力護轎下，由鎮瀾宮董事長顏清標親自領轎，於晚間7時準時抵達奠安宮，北斗小鎮成不夜城，熱鬧不已。

▲鎮瀾宮執事人員立刻制止阿伯放鞭炮。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮影音網站）

就在鑾轎準備進入廟埕前，一名阿伯為了迎接媽祖，突然拿出一條長達10公尺的鞭炮闖入鑾轎通道，一度試圖點火施放，現場信眾傻眼，也有人見狀立即閃避。鎮瀾宮執事人員與警方等人見狀，立即火速上前制止，將整串鞭炮火速收走，留下阿伯一臉錯愕。

今年大甲媽祖繞境，去程進入彰化縣境28小時，信眾放鞭炮相迎，消防局共開出54張勸導單，創下零開罰紀錄，今日回鑾預計24日凌晨1時起駕，將行經田尾、永靖、員林、大村、花壇等鄉鎮市，並於當日深夜11時抵達彰化市永樂街天后宮。警消提醒信眾遵守秩序，切勿在人群中擅自燃放鞭炮或進行危險行為，共同維護遶境安全，讓媽祖回鑾之路平安順利。

▲警方機動應變隊立刻前往將鞭炮收走。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮影音網站）