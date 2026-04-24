台中男「持刀抵脖」威脅前老闆出面　刺頸險奪命！殺人未遂起訴

▲張姓男子為了跟前老闆陳男討債，持刀威脅陳父（右一），又持刀砍殺陳男。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中張姓男子跟前老闆陳男有債務糾紛，竟持刀想殺人，更跑去找陳父，持刀抵住脖子威脅陳男出面處理，待陳男現身後，隨即持刀砍向陳男頸部，好險陳男命大沒死。檢方近日偵結，依殺人未遂罪起訴張男，因今年起殺人未遂列入國審案件，將由國民法官進行審理。

檢警追查，去年12月23日，張男（25歲）就因為不滿跟陳男的債務糾紛，前往五金行購買水果刀，再跑到陳男住家社區外埋伏，結果找不到人後，隔日（24）一早前往陳父住家找人。

張男見到陳父後，隨即掏刀抵住陳父脖子威嚇，要求陳父進入屋內，並且打給陳男出面處理此事，陳男帶著同事江男到場，張男先喝令2人退後，結果雙方越吵越烈，張男趁陳男無防備之際，持刀刺向陳男頸部，導致陳男當場無呼吸心跳，重傷倒臥在血泊中。

▲▼張男當時犯案後落跑，在神岡區落網。（圖／記者許權毅攝）



經豐原醫院搶救，陳男雖受有左側頸部深層撕裂傷、脊椎神經脊髓損傷、併低血容性、神經性休克等傷害，仍保住一命；張男犯案後落跑，在神岡區一處路邊被警方逮捕。

檢方近日偵結，認定張男涉犯強制罪、恐嚇罪以及殺人未遂等罪嫌，提起公訴，並預計將由國民法官進行審理。