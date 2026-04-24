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性侵殺害馬國女大生「可教化」逃死　家屬絕望：台灣司法公正嗎

▲梁嫌隨機擄殺長榮女大生。（圖／翻攝自臉書）

▲兇手梁育誌被認為「可教化」，更二審一夕推翻前面3個死刑判決。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年返回宿舍時，遭無業啃老族梁育誌性侵殺害，一二審、更一審均遭判處死刑，怎料今年初更二審突改判無期徒刑，最高法院昨（23日）駁回上訴，全案定讞，讓受害者母親心碎「我不接受又能如何」，懷疑台灣司法是否真的公正獨立。

鍾母得知判決絕望　痛心問司法是否真的公正獨立？

根據TVBS報導，鍾姓女大生母親23日得知判決後相當絕望，在電話中哽咽反問：「我的看法有用嗎？我的控訴法官有聽嗎？」她指出，這樣的判決，讓她嚴重懷疑台灣司法是否真的公正獨立？又是否受其他因素影響？她已經等了快6年，就算再不願意接受，又能如何？感覺就像被放在砧板上，任由司法處置，再憤怒、心痛也改變不了。

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍，橋頭法院將梁嫌判處死刑，本件家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲梁育誌成功逃死，獲判無期徒刑定讞。（圖／記者林悅翻攝）

更二審改判理由曝光　法官認定仍具教化可能

今年初，高等法院回應改判理由，稱梁育誌並非事前周密策畫殺人，而是臨時起意失控行為，儘管手段「確實殘忍」，但基於最嚴格的死刑適用標準，仍難認定已達「最重大情節犯罪」，只要施以長期監禁，並搭配心理治療與監所教化，梁仍具「教化可能」，有機會真正反省、修正偏差行為。

返宿舍途中遭隨機盯上　鍾女掙扎反抗仍遭勒斃

全案發生於2020年10月28日晚間，當時長榮大學24歲鍾姓女學生獨自從台南歸仁校區步行返家，途中遭時年28歲的梁育誌隨機盯上。梁男以打結麻繩套住鍾女脖子，強行拖進路旁草叢性侵，鍾女拚命反抗，一度抓傷梁男，仍不幸遭勒斃身亡，棄屍高雄阿蓮山溝內。

圖：台南女大生擄人勒斃命案兇嫌，被控28天以同一手法要擄走另名女大生未果，台南市警方落實調查蒐證，才能迅速鎖定梁嫌人車破案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲現場遺留受害者鞋子。（圖／記者林悅翻攝）

梁育誌早有前科　女大生讚許台灣治安卻喪命　

警方循線逮捕梁育誌後，深入追查發現，梁曾闖入民宅竊取女用內衣，而且案發前1個月，同校另一名女同學也曾遭梁男摀住口鼻拖走，但因被害人極力反抗呼救，梁才未遂逃逸。更令人痛心的是，鍾姓女大生假期返鄉時，曾讚許台灣治安良好，未料最後竟命喪台灣。

三度判死一夕翻盤　最高法院駁回上訴定讞

檢方偵結後，依強制性交故意殺人、強盜、遺棄屍體等重罪起訴，一、二審與更一審均認定情節極為嚴重，判處死刑，不料今年初更二審大逆轉，改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院審理後，23日駁回檢辯雙方上訴，梁男無期徒刑定讞，確定逃死。

 
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