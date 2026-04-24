桃園查獲失聯、非法移工30人　越籍男不知被通緝還在市場旁工作

▲移民署桃園專勤隊日前會同警方、市府勞動局針對轄內工地等非法外籍移工出沒熱點聯合查察。（圖／桃園專勤隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊日前會同桃園市政府勞動局、桃園市警局中壢、楊梅警分局，針對轄區工地、工廠、養護中心及宿舍等多處非法移工出沒熱點，動員20餘名人力執行聯合查察勤務，總計查獲包括12名失聯移工、11名非法工作外籍人士與及7名非法雇主等，還包括1名通緝犯在內共30人，依法帶回調查偵訊及追究相關責任。

▲移民署桃園專勤隊日前會同警方、市府勞動局針對轄區工地宿舍查察。（圖／桃園專勤隊提供）

桃園市專勤隊指出，日前接獲線報，多名失聯移工藏匿於平鎮山區，承租鐵皮屋作為宿舍，為躲避移民署與警方人員追查，利用清晨天色昏暗、人煙稀少外出工作。經專勤隊循線追查多日，確認宿舍地點及移工出沒時間，會同市府勞動局人員拂曉出擊，趁移工們睡眼惺忪毫，順利將5名失聯移工一舉成擒。5人都在建築工地非法打工，以為躲在山區鐵皮屋就能躲避查緝，但仍束手就擒，等待被遣送回國。

▲移民署桃園專勤隊日前會同警方在楊梅區某處市場騎樓，其中男子還是通緝犯。（圖／桃園專勤隊提供）

此外，桃園市專勤隊人員在楊梅區查察，發現1對越南籍男女在市場騎樓前熟練自製血腸，準備交貨給市場攤商。經專勤隊人員查證身分後，2人都以移工身分申請來臺，多年前逃離開原雇主被通報失聯，其中越南籍男性移工「阿英」還被新北地院發布通緝犯，竟公開在市場旁工作。阿英偵訊時透露，自己被抓後才知被通緝，全案經桃園市專勤隊調查後，移交給楊梅警分局解送新北地院歸案。

▲移民署桃園專勤隊日前會同警方、市府勞動局針對工地聯合查察。（圖／桃園專勤隊提供）

桃園市專勤隊隊長蔡政杰表示，針對轄內工地、工廠、餐廳、酒吧等非法移工工作處所及出沒熱點，安排勤務加強查處，並溯源追查非法雇主、非法仲介及非法容留責任。截至今年4月15日止共查獲164名失聯移工、71名非法工作外國人，移送非法雇主171人，非法仲介17人。非法聘僱、容留及仲介外國人工作，最高可處新臺幣75萬元罰鍰，5年內再犯者，將面臨3年以下有期徒刑，呼籲國人切勿以身試法，如發現從事不法工作外國人，可向移民署專勤隊檢舉。