川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

▲美國總統川普、台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普於23日強硬表態，宣稱美國將在短時間內取得全球近50%的晶片市場份額。他直接點名台灣與南韓是目前晶片供應最大來源，並對全球業者發出最後通牒，強調晶片公司若不到美國境內設廠生產，最快一年半後就會面臨極高關稅。

這場針對半導體產業的宣戰計畫，核心在於強制生產線回流。美國總統川普認為，目前幾乎所有晶片都來自海外，其中以台灣為最大宗，這種高度依賴他國的現況必須改變；他預期透過關稅施壓與政策引導，將讓美國從半導體需求大國，轉型為全球最重要的生產基地。

祭出高關稅逼迫晶圓廠回流

美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）隨後在國會聽證會證實，美國過去僅占全球晶片市場約3%至4%，但在川普指示下，已要求各大晶圓廠遷回美國。他預期在川普任內，對美半導體產業的投資總額將高達1兆美元，這不僅是單純的商業採購，而是攸關整體的生產製造。

為了落實晶片在地化目標，「美國商務部」正積極推動指標性企業落腳。盧特尼克指出，目前已有「美光科技」承諾投資2000億美元，而「台積電」也已承諾投入1650億美元，預計未來將有高達5000億美元的資金會從台灣持續湧入美國境內，藉此強化美國本土的晶片韌性。

兆元資金入美強化半導體優勢

這項大規模的投資計畫被視為美國科技政策的重大轉向。盧特尼克強調，這波高達1兆美元的晶圓廠投資潮，並非由科技巨頭單純購買晶片所驅動，而是實打實的硬體設施建設與產能轉移；透過強大的資金誘因與關稅壁壘雙管齊下，美國政府意圖在兩年內徹底重組全球半導體供應鏈。