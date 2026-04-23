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快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍，橋頭法院將梁嫌判處死刑，本件家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲馬來西亞籍鍾姓女大生命案，兇手梁育誌獲判無期徒刑定讞。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭性侵後被殘忍殺害，兇嫌梁育誌遭捕後，一二審、更一審均遭判處死刑，但今年初的更二審改判他無期徒刑。全案再上訴最高法院，最高法院23日駁回上訴，全案定讞，梁育誌確定逃過死刑。

就讀長榮大學、當時24歲的馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月底晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內。案件爆發後，震驚社會。檢警循線逮捕現年35歲的兇嫌梁育誌，他落網後坦承犯行並遭羈押。警方深入追查，發現本案發生前，同校另名女同學在案發前1個月，也遭梁男摀住口鼻，差點被拖走；但因被害人極力反抗呼救，梁男未能既遂而逃逸。

全案偵查終結後，檢方對梁男提起公訴，一審將他判處死刑。案件上訴二審，高雄高分院審理後，認定他犯下強制性交未遂罪、棄屍罪，分別判刑2年10月與2年；至於強制性交殺人罪部分，則處死刑、褫奪公權終身。最後二審訂應執行死刑、褫奪公權終身。全案再上訴最高法院。

最高法院將強制性交未遂、棄屍等部分，分別判刑2年10月與2年定讞。至於強制性交殺人部分則撤銷發回更審。而高雄高分院更一審仍將梁男判處死刑，不過今年初的更二審，改判梁男無期徒刑。全案再上訴，最高法院審理後，23日駁回檢辯雙方上訴，梁男無期徒刑刑定讞，確定逃過死刑。

▼梁育誌犯下本案前一個月，還試圖對另一名女大生下手。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍，橋頭法院將梁嫌判處死刑，本件家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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