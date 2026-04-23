快訊／台南隨機攻擊狼落網！女高中生遭勒脖拖行　警24小時內逮人

▲台南強擄女學生案蔡姓嫌犯落網。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市永康區昨（22）日驚傳隨機強擄女高中生未遂案，引發社會高度關注。經過警方成立專案小組全力追緝，今（23）日傍晚5時55分，警方成功於台南市東區勝利路將涉案的蔡姓嫌犯逮捕歸案，目前正帶回分局進行訊問，以釐清犯案動機。

見義勇為救命 嫌犯當街逃逸

本案發生於22日下午近6點，一名女高中生放學後行經永康區忠孝路，準備前往搭乘公車途中，竟遭一名全身散發檳榔味、臉部以頭巾遮掩並戴手套的黑衣男子尾隨。男子突然從後方勒住女學生脖子、強行摀嘴，意圖將她拖往一旁的隱密草叢。

所幸當時一名下班路過的陳姓騎士察覺異狀，眼見女學生遭勒頸拖行，立即奮不顧身迴轉救人。陳男隨手撿起路邊木棍衝上前喝斥制止，甚至在過程中將木棍打斷，歹徒見狀這才鬆手逃離現場。女學生雖全身多處擦挫傷，但在正義騎士的協助下幸免於難，隨後在校方陪同下報案就醫。

專案小組追緝 23日傍晚拘提到案

案發後，永康分局立即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱監視器畫面與相關事證，鎖定35歲的蔡姓特定對象。警方於23日傍晚持拘票執行逮捕行動，成功將人緝捕到案。警方強調，對於此類危害社會安全之暴行絕不姑息，將擴大偵辦以確保市民安全。