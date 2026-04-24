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男做腸胃鏡檢查喪命！女兒悲：沒有爸爸了　家屬批診所未道歉

▲台中男子作腸胃鏡檢查隔天竟不治，診所在臉書回應了。（圖／翻自康澄診所）

▲台中男子作腸胃鏡檢查隔天竟不治，診所在臉書回應了。（圖／翻自康澄診所）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名男子剛開開心心和家人過生日，接著到康澄診所作腸胃鏡檢查，不料診所人員表示生命體徵下降， 趕緊送往中國醫藥大學附設醫院搶救，隔天竟然宣告不治，讓兩個女兒哭訴「我們沒有爸爸了」，家屬痛批毫無歉意，診所回應說，全力配合相關單位，釐清事實。

有民眾在網路上發文，他的姐夫15日前往台中康澄診所進行腸胃鏡檢查，過沒多久，院方人員表示生命體徵下降， 再沒多久便失去生命體徵，院方緊急叫救護車將他送往中國醫藥大學附設醫院。但醫護人員搶救18小時後，男子仍於隔天清晨不治。

家屬指控，一個在平常不過的腸胃鏡檢查，竟然就再也沒有回家了，一個好端端、檢查前還在聊天打屁的人，再看到祂卻已經是冰冷的大體，姐夫的兩個小孩打電話來，他強忍悲傷接起電話「我們沒有爸爸了。」「妳們還有我啊，還有姨丈，還有姑丈啊」，她們只是又說了一句「但都不是我的爸爸⋯」。

家屬表示，目前已完成法醫勘驗及屍體解剖，一切都遵循司法調查程序，但康澄診所事發至今一句致歉及慰問都沒有， 也只會一再的隱藏臉書留言，用意何在。

針對此事，康澄診所在臉書上發出聲明稿，針對近日網路流傳之事件，深感關切與不捨，事件發生後，院方皆依醫療處置流程進行應對及處理，對於各界關心及家屬心情，皆予以高度重視。

目前事件已進入司法調查程序，本診所會全力配合相關單位，盡早釐清事實，惟基於當事人隱私，且避免影響司法調查，相關細節無法對外說明。

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